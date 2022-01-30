影／華航貨機在芝加哥機場失控打滑 影像曝光

航空貨運年前趕出貨，華航一架747-400F貨機在28日進入芝加哥機場 滑行時，因大雪地面濕滑碰撞行李盤櫃，華航表示，將全力配合美國相關單位調查，也會調度機隊提供客戶航空貨運需求，降低該飛機維修的影響。

CCTV captures China Airlines Cargo 747 ploughing into ground equipment while taxiing at Chicago's O'Hare Airport yesterday. No injuries reported to ground crew. https://t.co/qMJaYDIyb9 https://t.co/V7yxb31GfY pic.twitter.com/fY1FqAZHii — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) January 29, 2022

華航表示，一架航班CI5240的747F貨機自安格拉治起飛，當地時間1月28日上午5時10分降落芝加哥機場後，滑行時因地面濕滑碰撞地面行李盤櫃受損，相關人員安全，詳細原因華航將配合美國當地相關單位調查。

華航將安排其他貨運班機處理相關貨物，目前華航共有21架貨機，因應這架747F貨機檢修，會依整體貨運航班妥適調度，減少影響；另近來美國風雪天候可能影響航班運作，華航將密切注意氣象資訊。

2021年華航貨運團隊在全世界受疫情 衝擊之際，快速調整貨運為營運重心，充分發揮21架貨機運能優勢，延續台灣與世界經濟命脈。華航貨運2021年締造多項歷史紀錄，包括單月上百架次載貨包機、12月貨運收入154億改寫單月新高、貨運收入連續五個月破百億，以及全年貨運收入突破千億，創62年來最佳。

考量後疫情時代航空貨運需求會很強勁，以及747F貨機長期汰換需求，華航持續擘劃機隊引進計畫，提升營運效益，並已決定採購四架波音777F貨機。