影／華航貨機在芝加哥機場失控打滑 影像曝光

航空貨運年前趕出貨,華航一架747-400F貨機在28日進入芝加哥機場 滑行時,因大雪地面濕滑碰撞行李盤櫃,華航表示,將全力配合美國相關單位調查,也會調度機隊提供客戶航空貨運需求,降低該飛機維修的影響。

CCTV captures China Airlines Cargo 747 ploughing into ground equipment while taxiing at Chicago's O'Hare Airport yesterday. No injuries reported to ground crew. https://t.co/qMJaYDIyb9 https://t.co/V7yxb31GfY pic.twitter.com/fY1FqAZHii