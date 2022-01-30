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超級英雄當道 疫情下電影票房M型化加劇

中央社紐約30日專電
2021年美加地區電影票房收入約45億美元，年增逾一倍，但不到2019年COVID-19大流行前的4成。圖為曼哈頓基普灣AMC戲院景象。(中央社)
2021年美加地區電影票房收入約45億美元，年增逾一倍，但不到2019年COVID-19大流行前的4成。圖為曼哈頓基普灣AMC戲院景象。(中央社)

蜘蛛人去年底扮演救星，刷新COVID-19大流行時代票房紀錄，為電影市場拉尾盤。但非超級英雄題材的電影愈來愈難吸金，受疫情折騰近兩年的好萊塢離全面復甦仍有段差距。

「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man: No Way Home）去年12月中上映，美加地區開映週末進帳2.6億美元，締造影史第2高紀錄；全球票房收入突破15億美元，打進影史前10名，穩坐COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行時代票房冠軍。

發行這部漫威電影宇宙（MCU）作品的索尼影業（Sony Pictures）欠缺自家串流平台，引頸翹望的影迷如想早點一睹廬山真面目，只能進戲院觀賞，對飽受COVID-19疫情衝擊的院線業者來說有如久旱逢甘霖。

COVID-19大流行初期，全美戲院幾乎全數熄燈，好萊塢大片紛紛延後上檔。疫情稍微緩和後，片商砸重本拍攝的電影陸續上映，但許多觀眾對重返戲院仍意興闌珊，寧願等電影下檔後再躺在沙發上租片觀看，COVID-19大流行後院線獨家放映檔期縮短，這種態勢更為明顯。

即使有「蜘蛛人：無家日」加持，去年美加地區票房收入僅約45億美元，不到2019年、也就是COVID-19大流行前一年的4成。

若少了撐起半邊天的超級英雄，電影市場將更淒慘。去年票房收入前6名電影中，5部是超級英雄題材，包括「蜘蛛人：無家日」、「尚氣與十環傳奇」（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）、「猛毒2：血蜘蛛」（Venom: Let There Be Carnage）、「黑寡婦」（Black Widow）、「永恆族」（Eternals），但全年僅3部電影票房收入超過2億美元。

疫情下影音串流蔚為風潮，迪士尼（Disney）、華納兄弟（Warner Bros.）等片商為吸收訂戶，同步或提早讓旗下電影在自家串流平台亮相，搶走戲院生意，成為部分大片票房表現失色的原因之一。

「黑寡婦」去年7月上映時，迪士尼提供Disney+訂戶額外付29.99美元（約新台幣830元）就可同步在家觀賞的選擇。本片美加地區票房收入1.83億美元，在MCU至今27部片中排在後段班。

華納兄弟去年所有院線片上映當天都同步登上串流平台HBO Max，訂戶不必額外付費就可觀賞數週。華納全年只有兩部電影票房破1億美元，話題十足的「駭客任務：復活」（The Matrix Resurrections）開映5天只進帳約2120萬美元，創系列4集來新低。

其他知名系列電影就算在院線獨家上映，也不是賣座保證，擁有MCU光環加持的「永恆族」與第25部龐德系列電影「007生死交戰」（No Time to Die）都在去年秋季票房表現差強人意的電影之列。

COVID-19攪局下，觀影族群差異對票房影響愈來愈深。年輕影迷捧場為「蜘蛛人：無家日」票房創紀錄奠定基礎，鎖定較高年齡層觀眾的電影則明顯吃不開。

史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）執導的新版「西城故事」（West Side Story）好評如潮，獲金球獎音樂或喜劇類最佳影片肯定，開映週末票房收入僅1057萬美元。吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro）執導的驚悚片「夜路」（Nightmare Alley）卡司陣容堅強，開映週末只進帳281萬美元。

全美COVID-19疫情隨變異株Omicron迅速散播而升溫期間，擁有絕佳影評及口碑的「蜘蛛人：無家日」持續吸金，顯見觀眾並非顧慮疫情而不進戲院，而是選片愈來愈挑剔。

超級英雄電影多半講究聲光效果，成為吸引影迷掏腰包進戲院的利器。放眼今年，「蝙蝠俠」（The Batman）、「奇異博士2：失控多重宇宙」（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）、「雷神索爾4」（Thor: Love and Thunder）等超級英雄電影接棒，將是院線業者生意回春的寄望所在。

電影 疫情 蜘蛛人

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