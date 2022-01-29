柴爾茲是大法官最好人選？出身藍領助民主黨甩菁英印象
聯邦最高法院大法官即將出缺，眾院民主黨黨鞭克萊本(ames Clyburn) 極力向拜登推薦同樣出身南卡羅來納州的蜜雪兒‧柴爾茲(J. Michelle Childs)出任，原因不光是柴爾茲符合非裔女性這一資格，也出身藍領家庭，是聯邦法官的異數，可打破民主黨被貼上菁英黨的抹黑招數。
紐約時報29日報導，克萊本2020年力助拜登在南卡州民主黨初選獲勝，讓拜登的選情起死回生；拜登宣誓就任幾天後，克萊本就去白宮找賀錦麗副總統及白宮法律顧問唐娜‧拉穆斯(Dana Remus)，力主拜登遇有機會，應提當時名氣不響的柴爾茲出任大法官。
克萊本認為，柴爾茲不僅是非裔女性，還出身藍領家庭，讓她顯得更有魅力；藍領出身的聯邦法官人數不多，柴爾茲可以在司法界代表他們。
克萊本去年接受紐時專訪，談到他為何力推柴爾茲時指出，有件事民主黨應當格外在意，就是被打成菁英政黨；他認為人們談到多元時總是著眼在族群、族裔，但他眼光更長遠，認為經驗的多元也很重要。
拜登還在衡量人選，準備接替布萊爾(Stephen Breyer)退休後最高法院的懸缺；柴爾茲是人選之一，但紐時認為華盛頓特區巡迴上訴法院法官凱坦吉‧傑克森(Ketanji Brown Jackson)及加州州最高法院法官萊昂德拉．克魯格(Leondra Kruger)這兩位非裔女性法官獲選機率更大。
但傑克森及克魯格都就讀長春藤名校法學院，跟就讀南卡羅來納大學的柴爾茲不一樣；拜登去年12月已表示，提名柴爾茲出任華盛頓特區巡迴上訴法院法官，紐時指出，此舉可謂晉升柴爾茲。
紐時認為，接下來幾天克萊本會加大力道，促使白宮提名柴爾茲；克萊本早就強調，提名柴爾茲不光為了民主黨，也為了司法界，能任命生活歷練豐富的人很重要。
柴爾茲父親過世後，在電話公司任職的母親帶著還是小孩的她由密西根搬去南卡州；柴爾茲靠獎學金讀完南卡大，再由法律界基層往上爬；1992年成為南卡州知名律師事務所首位非裔女性合夥人，再出任州法官，2010年獲前總統歐巴馬任命為聯邦地院法官。
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