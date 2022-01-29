柴爾茲是大法官最好人選？出身藍領助民主黨甩菁英印象

白宮證實，拜登總統屬意的大法官人選，包括南卡聯邦眾議員克萊本推薦的聯邦地區法院非裔女性法官柴爾茲（圖）。（美聯社）

聯邦最高法院大法官即將出缺，眾院民主黨 黨鞭克萊本(ames Clyburn) 極力向拜登 推薦同樣出身南卡羅來納州 的蜜雪兒‧柴爾茲(J. Michelle Childs)出任，原因不光是柴爾茲符合非裔女性這一資格，也出身藍領家庭，是聯邦法官的異數，可打破民主黨被貼上菁英黨的抹黑招數。

紐約時報29日報導，克萊本2020年力助拜登在南卡州民主黨初選獲勝，讓拜登的選情起死回生；拜登宣誓就任幾天後，克萊本就去白宮找賀錦麗副總統及白宮法律顧問唐娜‧拉穆斯(Dana Remus)，力主拜登遇有機會，應提當時名氣不響的柴爾茲出任大法官。

克萊本認為，柴爾茲不僅是非裔女性，還出身藍領家庭，讓她顯得更有魅力；藍領出身的聯邦法官人數不多，柴爾茲可以在司法界代表他們。

克萊本去年接受紐時專訪，談到他為何力推柴爾茲時指出，有件事民主黨應當格外在意，就是被打成菁英政黨；他認為人們談到多元時總是著眼在族群、族裔，但他眼光更長遠，認為經驗的多元也很重要。

拜登還在衡量人選，準備接替布萊爾(Stephen Breyer)退休後最高法院的懸缺；柴爾茲是人選之一，但紐時認為華盛頓特區巡迴上訴法院法官凱坦吉‧傑克森(Ketanji Brown Jackson)及加州州最高法院法官萊昂德拉．克魯格(Leondra Kruger)這兩位非裔女性法官獲選機率更大。

但傑克森及克魯格都就讀長春藤名校法學院，跟就讀南卡羅來納大學的柴爾茲不一樣；拜登去年12月已表示，提名柴爾茲出任華盛頓特區巡迴上訴法院法官，紐時指出，此舉可謂晉升柴爾茲。

紐時認為，接下來幾天克萊本會加大力道，促使白宮提名柴爾茲；克萊本早就強調，提名柴爾茲不光為了民主黨，也為了司法界，能任命生活歷練豐富的人很重要。

柴爾茲父親過世後，在電話公司任職的母親帶著還是小孩的她由密西根搬去南卡州；柴爾茲靠獎學金讀完南卡大，再由法律界基層往上爬；1992年成為南卡州知名律師事務所首位非裔女性合夥人，再出任州法官，2010年獲前總統歐巴馬任命為聯邦地院法官。