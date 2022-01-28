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F-35C撞航母墜南海 第7艦隊：網傳「入水」照為真

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美軍F-35C撞航母墜南海 第7艦隊：網傳「入水」照為真

編譯徐榆涵／即時報導
美國海軍已證實，近日網傳F-35C墜落南海的照片和影像皆為真。（截自Reddit）
美國海軍已證實，近日網傳F-35C墜落南海的照片和影像皆為真。（截自Reddit）

美國海軍一架F-35C匿蹤戰機24日在南海準備降落卡爾文森號航空母艦時發生「著陸事故」落海，造成包括飛行員共7名美軍官兵受傷，目前正在進行打撈作業。而社群媒體本周也流出該戰機墜海的照片和影片，美國第7艦隊已證實其真實性。

第7艦隊公共事務官希姆斯（Hayley Sims）說，經評估，媒體報導的照片和影片是在戰機墜海時，從卡爾文森號上拍攝的，正在對該事件進行調查。

一張於27日首次出現在Reddit論壇上的照片顯示，一架墜海的F-35C漂浮在南海上，駕駛艙門大開，彈射座椅也不見了。

此外，另一段在推特上瘋傳的18秒影片顯示，該架戰機在接近航母、準備降落時，擦撞航母的飛行甲板，在一聲「碰」的撞擊聲後，畫面中竄出濃濃白煙。

對此，美國第7艦隊發言人海軍上尉林哥（Nicholas Lingo）說，目前正深入調查這起事故發生原因，至於遭擦撞的航母，受損程度不大，船艦和聯隊都已恢復正常運作。至於墜海的戰機，林哥表示已經安排打撈作業，且「正在修復當中」。

美國海軍已證實，近日網傳F-35C墜落南海的照片和影像皆為真。（截自Reddit...
美國海軍已證實，近日網傳F-35C墜落南海的照片和影像皆為真。（截自Reddit）

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