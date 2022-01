美軍F-35C撞航母墜南海 第7艦隊：網傳「入水」照為真

美國海軍一架F-35C匿蹤戰機24日在南海準備降落卡爾文森號航空母艦時發生「著陸事故」落海,造成包括飛行員共7名美軍官兵受傷,目前正在進行打撈作業。而社群媒體 本周也流出該戰機墜海的照片和影片,美國第7艦隊已證實其真實性。

第7艦隊公共事務官希姆斯(Hayley Sims)說,經評估,媒體報導的照片和影片是在戰機墜海時,從卡爾文森號上拍攝的,正在對該事件進行調查。

一張於27日首次出現在Reddit論壇上的照片顯示,一架墜海的F-35C漂浮在南海上,駕駛艙門大開,彈射座椅也不見了。

此外,另一段在推特 上瘋傳的18秒影片顯示,該架戰機在接近航母、準備降落時,擦撞航母的飛行甲板,在一聲「碰」的撞擊聲後,畫面中竄出濃濃白煙。

對此,美國第7艦隊發言人海軍上尉林哥(Nicholas Lingo)說,目前正深入調查這起事故發生原因,至於遭擦撞的航母,受損程度不大,船艦和聯隊都已恢復正常運作。至於墜海的戰機,林哥表示已經安排打撈作業,且「正在修復當中」。

F-35C's going to take a bath pic.twitter.com/ASWDDFrAaa