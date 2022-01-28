暴雪襲美東 7500萬人受影響 紐約估降雪6～9吋

大西洋沿岸各州28日開始受到暴風雪影響；圖為賓州一名居民走在大雪覆蓋的道路上。(美聯社)

異常強烈的冬季風暴挾颶風般的凜冽寒風和強降雪 ，28日晚開始席捲從大西洋中部到東北部的廣大地區，可能大範圍地阻斷交通，至少7500萬人受到影響；最嚴重的新英格蘭東部地區可能降雪兩到三呎，許多學校宣布下周初停課。

維吉尼亞、馬里蘭、新澤西和紐約等州28日即已提前宣布進入緊急狀態，從北卡羅來納州東南部到加拿大邊境的許多城市發布了冬季暴風雪 警告，麻州 東部、緬因州沿海和新罕布夏州海岸的暴風雪警告為2018年以來最強烈。

暴風雪29日晨將爆炸性地急遽增強，強度遠超「炸彈氣旋」，降雪量最大和風力最強的地區包括康州東部、紐約市近郊的長島東端、羅德島州和麻州東南部等地，將一直持續到中午，部分地區可能出現雷暴雪，麻州普萊茅斯(Plymouth)和布里斯托(Bristol)兩郡以及鱈魚角(Cape Cod)可能一小時降雪三到四吋，羅德島州的普洛維登斯(Providence)和波士頓也可能一小時降雪數吋。

波士頓的降雪量若達到預計的至少22.2吋，將成為有紀錄以來的五場最大降雪之一，最高紀錄為2003年2月18日的27.6吋。麻州的氣象部門建議民眾不要外出，道路將僅限緊急車輛使用，如果民眾必須出門，應攜帶冬季救生用品，被困後待在車裡不要出來。

麻州東部沿海的風力時速55到60哩，鱈魚角和其他海島的風速可達65至75哩，可能導致供電中斷；沿海地區的強風將產生一到三呎高的海潮湧上岸邊，Scituate鎮要求易受洪水影響的海邊住戶主動疏散，氣溫29日夜將顯著下降，如果斷電十分危險。

紐約和新州的95號州際公路一帶處於暴風雪帶的西端邊緣，因此降雪量在相隔不遠的地方可能差異巨大，從地面僅一層雪到需要使用鏟雪機。但氣象部門預計紐約市的降雪量將是六到九吋，陣風時速可達40哩，市府已發布冬季暴風雪警告。

長島地區和新澤西州沿海的Montmouth、Ocean和Marys三郡將降雪逾一呎，但新澤西州內地的降雪大幅減少，從兩吋到八吋不等。

大西洋中部地區28日晚開始的降雪將持續到29日中午，最大降雪量預計八到14吋；華盛頓和巴爾的摩由於處於強降雪的邊緣地帶，降雪量預計兩到三吋，北卡州東南部和維州沿海可能降雪數吋，但馬里蘭州海洋市(Ocean City)可能降雪一呎。