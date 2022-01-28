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賓州法院裁決通信投票法違憲 川普叫好 州長上訴

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賓州法院裁決通信投票法違憲 川普叫好 州長上訴

記者張聲肇／綜合報導
賓州法院28日裁決該州實施已兩年的擴大通訊投票法違憲 ，但州長立即上訴，裁決暫無法律效應。圖為賓州選務人員處理通訊和缺席選票。(美聯社)
賓州法院28日裁決該州實施已兩年的擴大通訊投票法違憲 ，但州長立即上訴，裁決暫無法律效應。圖為賓州選務人員處理通訊和缺席選票。(美聯社)

賓州法院28日裁決該州實施已兩年的擴大通訊投票法違憲 ，對川普「選舉舞弊說」有利，但州長立即向州高等法院上訴，裁決暫無法律效應。

由三名共和黨人和兩名民主黨人組成的法官團達成上述裁決後，民主黨籍州長沃爾夫(Tom Wolf)主政的州政府立即向該州最法法院提出上訴。

賓州是美國政治上的搖擺州，今年恰逢州長和聯邦參議員改選，不論上訴是否成功，28日的裁決已讓該州擴大通訊投票適用範圍的法律成為關注焦點，共和黨人更喜上眉梢，也讓川普陣營更有理由懷疑2020年總統選舉的結果。

2020年總統大選時賓州690萬人投票，其中超過250萬人郵寄選票，不是到投票所投票。

沃爾夫說，本案已經上訴，這裁決無法立即生效，他同時批評共和黨扼殺這條法律，屈從川普毫無根據的選舉舞弊「大謊言」。

川普認為28日的法院裁決是「大好消息，展現了沒人預想到的愛國精神」。

共和黨幾乎每一位州長候選人都揚言要把通訊投票法廢掉，三位曾經對法案投贊成票的州參議員中，有兩位現在也改口要廢掉這一立法。

其他的共和黨政治人物即使不附和川普「選舉舞弊論」，也懷疑該州有些法官與官員沒有根據憲法公平處理選舉爭議。

這些共和黨政治人物包括11名曾對通訊投票法案投贊成票的議員，訴請法院裁決通訊投票法無效，法院中的三名共和黨法官站在同黨政客這邊，裁定「不必提出理由，想通訊投票，一律核准」的法律違反該州憲法。兩名民主黨法官不同意這三位的看法。

賓州高等法院七名法官中，五名是民主黨，因此審理上訴案時，可能推翻下級法院共和黨法官多數決通過的裁決。

競選下屆州長的檢察長夏皮洛（Josh Shapiro）說，他有信心高等法院會裁定這條法律合憲。

該法2019年通過時，共和黨是議會的多數黨。該州憲法要求政府得讓選民有不同的選擇，行使投票權。新冠疫情證明，2020年就是實行本法的最適當時機。

通訊投票 共和黨 川普

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