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鎚殺3華人 兇嫌免刑責 紐約華社：最黑暗的一天

第一家庭迎新成員 灰色虎斑母貓威羅入住白宮

中央社華盛頓27日綜合外電報導
第一家庭的新成員，是各方期待已久的灰色短毛虎斑母貓威羅(Willow)。(美聯社)
第一家庭的新成員，是各方期待已久的灰色短毛虎斑母貓威羅(Willow)。(美聯社)

第一夫人吉兒．拜登介紹第一家庭的新成員，就是各方期待已久的灰色短毛虎斑母貓威羅，現年兩歲的威羅是以吉兒．拜登的故鄉賓州威羅格羅夫市（Willow Grove）命名。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據吉兒．拜登（Jill Biden）的公關秘書拉羅沙（Michael LaRosa）提供訊息，2020年總統選戰期間，吉兒在某次競選活動首度與威羅相見歡，當時威羅跳上造勢大會的舞台，活動場地的農場主人注意到她和威羅「一見如故」。

現年兩歲的威羅是以吉兒．拜登的故鄉賓州威羅格羅夫市(Willow Grove)命...
現年兩歲的威羅是以吉兒．拜登的故鄉賓州威羅格羅夫市(Willow Grove)命名。(美聯社)

拉羅沙發表聲明說：「威羅已經帶著最喜歡的玩具和零食入住白宮，有足夠空間讓她嗅不停，到處探索。」

吉兒去年4月受訪時說，已經隨時準備把白宮第一貓接回家來。威羅過去幾個月都寄養在熟人家裡。

威羅目前與純種德國牧羊犬「司令」（Commander）同住白宮，司令是拜登夫婦去年12月收養的寵物。

拜登夫婦鍾愛的德國牧羊犬「冠軍」（Champ）養到13歲，去年6月去世。他們的另一隻德國牧羊犬是被收養的「少校」（Major），因為發生過數起咬人事件，包括幕僚也被咬傷，目前不住在白宮。

第一家庭的新成員威羅(Willow)。(美聯社)
第一家庭的新成員威羅(Willow)。(美聯社)

拉羅沙先前告訴CNN：「經諮詢犬隻訓練師、動物行為學家與獸醫的意見後，第一家庭決定遵照專家共同建議，讓少校去住在比較安靜的親友家裡最為安全。」並說把少校帶離白宮，不是因為發生特定事件，而是拜登家族「與專家討論」，且經過長達「數個月深思熟慮」的決定。

拜登曾說，廣大的白宮每個角落都有特勤局幹員站崗，少校常常跑著跑著就被嚇到。

白宮上次出現寵物貓是在小布希（George W. Bush）執政期間，他養的黑色母貓名叫印度（India）。

拜登 白宮 德國

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