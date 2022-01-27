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舊金山放寬口罩令：接種疫苗、補強針 室內可不戴

編譯郭宣含／綜合27日電
舊金山從2月1日起，允許已接種疫苗的健身會會員和辦公室員工在室內脫口罩。圖為舊金山市民在一家餐廳堂食。（美聯社）
舊金山從2月1日起，允許已接種疫苗的健身會會員和辦公室員工在室內脫口罩。圖為舊金山市民在一家餐廳堂食。（美聯社）

舊金山新冠疫情緩解，從2月1日起允許已接種疫苗的健身會會員和辦公室員工在室內脫口罩，並放寬大型室內運動場、餐廳、酒吧與健身房的疫苗證明規定，只要未接種者提供近日陰性檢測也可進入；同時全國新冠住院人數下降，東北部新增病例降幅最大。

舊金山Omicron病例創新高數周後，疫情已逐漸平緩；這項新規定將於2月1日實施，只要健身房成員、辦公室員工符合資格且接種疫苗與補強針，在室內便可不戴口罩；至於已接種疫苗但未打補強針者，只要戴口罩仍可進入健身房和辦公室。

舊金山是灣區首個對已接種族群放寬室內口罩規定的城市，截至27日，灣區其他郡尚無跟進放寬室內口罩令的跡象，不過索諾馬郡(Sonoma County)已放寬集會限制。

舊金山的全市口罩令則未變動，在超市等公共室內空間仍需戴口罩。

加州26日累積確診病例突破800萬，元旦之後新增250萬例；今年1月10日，加州累計人數突破600萬例，1月17日突破700萬例，1月26日達到800萬例。舊金山的接種率與補強針施打率在加州均高。

對於未接種者，舊金山允許以宗教信仰與醫療豁免為由的未接種者，進入健身房、辦公室、餐廳、酒吧、電影院等娛樂場所，但這些人必須提供近日陰性檢測的證明，且不得在飲食與沐浴以外的時間拿下口罩。此外，未接種者也可進入500人以上的室內大集會，但一樣要提供陰性檢測證明。

這項新規定改變舊金山數月來的防疫政策，該市先前要求大型室內集會須檢查12歲以上者的疫苗證明，而且未接種者不得進入，這原是加州最嚴苛的規定之一。

加州去年12月中因Omicron快速傳播，實施全州口罩令至2月15日，但僅適用於未設下室內口罩令的郡，因此舊金山得以調整該市的口罩令。

根據紐約時報26日統計，美國過去兩周平均單日新增確診61萬8231例，過去兩周新增病例減少21%，但新增病歿數卻增加34%，平均單日新增2466人。新冠住院人數逾15萬人，約比一周前減少16萬人。

最先遭Omicron席捲的東北部地區新冠病例下降最多，但阿拉巴馬、北達科他、堪薩斯州病例卻仍逼近或創下新高。

舊金山從2月1日起，允許已接種疫苗的健身會會員和辦公室員工在室內脫口罩。圖為舊金...
舊金山從2月1日起，允許已接種疫苗的健身會會員和辦公室員工在室內脫口罩。圖為舊金山市一處健身中心。（美聯社）

口罩 舊金山 加州

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