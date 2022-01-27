馬斯克的SpaceX要再創紀錄 今年規畫平均每周發射一次

SpaceX獵鷹9號在去年12月9日協助發射美國太空總署的X射線偏振成像探測器。（美聯社）

馬斯克 的太空 探索公司（SpaceX ）去年打破自家的年度軌道發射紀錄，今年還要尋求加快發射步調，達到平均每周發射一次。

在美國國家航空暨太空總署（NASA）航太安全顧問小組27日的一場會議上，委員會成員馬格納斯（Sandra Magnus）透露，SpaceX的目標是「志向遠大的2022年52次發射清單」，「這是可觀的步調」。

SpaceX去年成功完成31次發射，超越2020年寫下的26次發射紀錄。 SpaceX去年發射的次數也占全球成功的軌道火箭發射行動的約五分之一，與中國的發射步調一致。

SpaceX今年已經展開平均每周一次的發射行動，年初迄今已三度成功發射獵鷹9號，預期月底前還會再發射兩次。除獵鷹9號外，SpaceX還計劃今年發射數枚獵鷹重型運載火箭。

馬格納斯並未具體指出SpaceX的52次發射計畫是否包含測試其星艦（Starship）原型火箭。SpaceX並未回應媒體有關釐清消息的請求。

SpaceX能夠如此迅速發射火箭的關鍵，在於有能力部分回收使用獵鷹9號與獵鷹重型火箭，方法是讓火箭推進器降落，並且在發射後回收半個火箭前錐體。

這種方法可節省成本，SpaceX的主管曾表示，回收使用火箭能夠讓發射成本降到每次3000萬美元以下，低於一般6000萬美元到9000萬美元的成本，此外還能在不大幅提高生產的情況下，增加發射率。舉例來說，SpaceX在本月稍早發射Transporter-3任務所使用的獵鷹9號推進器，從初次登場20個月以來，已經重複使用了10次。