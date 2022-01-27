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中國聯通子公司恐危國安 遭FCC撤銷營運權

中央社／華盛頓27日綜合外電報導

美國聯邦傳播委員會（FCC）今天基於國安疑慮，經表決後，撤銷中國聯通（China Unicom）美國子公司在美國營運的授權。

路透社報導，FCC今天以4比0通過撤銷2002年核予的授權，成為FCC以國安疑慮為由，禁止中國電信業者在美營運的最新舉措。

這項命令要求中國聯通美洲公司（China Unicom Americas）在命令公布後60天內，結束美國境內的州際和國際電信服務。

中國聯通和中國大使館未立即回應置評請求。

FCC表示，中國聯通美洲公司歸根究柢是由中國政府擁有和控制。

FCC主席羅森沃賽爾（Jessica Rosenworcel）說，自授權該公司在美國提供服務後，國安環境已然改變，有愈來愈多證據顯示中國國有電信業者會對美國電信網路安全構成實際威脅。

羅森沃賽爾指出，去年FCC公布史上首份會對國安構成無法接受風險的電信設備和服務清單。本月她已向商務部、聯邦調查局（FBI）、國家情報總監辦公室（Office of the Director of National Intelligence, ODNI）和其他機關連繫更新清單。

FCC委員史塔克斯（Geoffrey Starks）則說，中國聯通仍「可繼續向美國消費者提供數據中心（data center）服務」。

他表示，FCC和國會應研究這項議題，以確認是否需擴大FCC職權來處理數據中心構成的安全疑慮。

商務部 大使館 FBI

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