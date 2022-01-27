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批Spotify散布疫苗假消息 尼爾楊要求下架音樂

中央社紐約26日綜合外電報導
搖滾傳奇歌手尼爾楊。(美聯社)
搖滾傳奇歌手尼爾楊。(美聯社)

尼爾楊表示，由於他不想跟多次散播有關疫苗假訊息的Podcast主持人喬羅根一同出現在Spotify，因此要求Spotify將他的音樂下架。Spotify應尼爾楊要求，正在撤下他的作品。

法新社報導，加拿大老牌搖滾傳奇歌手尼爾楊（Neil Young）本周發表公開信表示，每集有1100萬聽眾收聽喬羅根（Joe Rogan）在Spotify上的Podcast，他卻「散布有關疫苗的假消息－可能導致他人死亡」。

尼爾楊今天在他的官網發布第2封信，感謝他的唱片公司Reprise Records「以真理名義」相挺。

他說Spotify占他全球音樂串流收入的60%。尼爾楊認為他的堅持是值得的，並寫道「Spotify已經成為散布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）假訊息，對人命安全造成威脅的平台。為了錢販售謊言。」

「我明白我不能繼續支持Spotify對喜愛音樂大眾，散布對人命安全造成威脅的不實訊息。」

根據「華爾街日報」（The Wall Street Journal），預期尼爾楊的音樂作品會在26日晚數小時內遭下架。

尼爾楊在Spotify上有240萬名追隨者，每個月有超過600萬名聽眾。

喬羅根與Spotify簽署多年獨家協議，據信總額高達1億美元。

但批評人士表示，他的Podcast是傳播陰謀論和不實訊息的平台，尤其是COVID-19相關議題。

Spotify今天在聲明中表示：「我們希望Spotify用戶可以聽到全世界所有的音樂和音訊內容，因此我們肩負龐大責任，要在顧及聽眾安全和創作者自由之間取得平衡。」

「我們有詳細的內容政策，自疫情爆發以來已移除逾2萬集與COVID-19相關的Podcast節目。很遺憾尼爾決定要將他的音樂從Spotify下架，希望很快能歡迎他回來。」

Spotify 疫苗 華爾街

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