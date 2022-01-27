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華裔嚴文瑜 「世界撲克巡迴賽」奪冠 百萬獎金入袋

特派員黃惠玲／芝加哥電話採訪報導
嚴祥仁(後排)與妻子吳玲雅(右一)十分支持兒子嚴文瑜(前中)成為職業撲克玩家。(嚴祥仁提供)
嚴祥仁(後排)與妻子吳玲雅(右一)十分支持兒子嚴文瑜(前中)成為職業撲克玩家。(嚴祥仁提供)

經過連續六天的賽事，來自印第安納州的華裔職業撲克玩家嚴文瑜(Alex Yen)27日奪得今年「世界撲克巡迴賽」(World Poker Tour)總冠軍，並拿下97萬5240元的獎金。

剛剛結束的WPT在佛羅里達州好萊塢市的Seminole硬石酒店賭場舉行，這次的世界巡迴賽成績，也是嚴文瑜撲克職業生涯中的第一次重大勝利，在此次賽事前，他的終身累積獎金不到40萬元。

根據The Hendon Mob報導，嚴文瑜參加的這場比賽，參賽者每人需支付3500元。

今年的WPT共有1982人參賽，到26日為止，僅剩六名優勝者，這六人之前都沒有拿過該項比賽的冠軍。而嚴文瑜進入最後冠亞軍賽時，幾乎一路保持領先。

嚴文瑜的父母嚴祥仁、吳玲雅，在獲知兒子獲勝消息後，都非常欣慰，嚴祥仁說，「兒子大學畢業後，就決定朝全職撲克玩家發展，我們很慶幸沒有阻止他的興趣」。

37歲的嚴文瑜畢業於印第安納大學金融系，他在大學時跟同學玩撲克玩出濃厚興趣，嚴祥仁說，兒子大學畢業後從來沒有上過一天班，因為他早已決定成為職員撲克選手。

一開始嚴祥仁夫婦多少會擔憂兒子的未來，但與傳統華人家庭比較不同的是，嚴家一直對兒女採取自由尊重的教育，「兒子年輕，作爸媽的不要限制他的發展，是我跟妻子的默契」。

打了15年撲克，經歷無數大小賽事，一開始專注於打「線上撲克」，但2009年時期美國政府予以嚴格限制後，嚴文瑜就轉往「現金桌」(cash game)發展，而他的成績逐漸受到肯定，比賽邀約也隨著增加。

嚴文瑜在職業撲克選手奮鬥多年，終於拿到重要賽事冠軍，他也分享自己的經驗表示，「自己有興趣很重要，家人的支持很重要，而最關鍵的是必須努力與堅持」。

他說，比賽成績起起伏伏，尤其成為職業選手後，要面對輸贏的壓力，因此心理素質要很強大。

嚴祥仁也以旁觀者的經驗分享，要成為撲克職業玩家，記憶力與數學都要出色。

嚴文瑜贏得WPT賽後，將專心準備參與今年7月於賭城拉斯維加斯舉辦的「撲克世界錦標賽」(WSOP)，該場賽事最高獎金逾1000萬元。

嚴文瑜(前坐者)26日獲得「世界撲克巡迴賽」冠軍，獲得獎金將近100萬。(WPT...
嚴文瑜(前坐者)26日獲得「世界撲克巡迴賽」冠軍，獲得獎金將近100萬。(WPT官方臉書)
嚴文瑜的父親嚴祥仁說，兒子從大學時候就愛上撲克。( )
嚴文瑜的父親嚴祥仁說，兒子從大學時候就愛上撲克。( )
嚴文瑜26日獲得「世界撲克巡迴賽」冠軍，獲得獎金將近100萬。(WPT官方臉書)
嚴文瑜26日獲得「世界撲克巡迴賽」冠軍，獲得獎金將近100萬。(WPT官方臉書)

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