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SpaceX火箭完成任務後漂流太空7年 3月將撞月球

中央社華盛頓26日綜合外電報導
深太空氣候觀察衞星。(Getty Images)
深太空氣候觀察衞星。(Getty Images)

專家表示，美國太空探索科技公司（SpaceX）1枚火箭完成任務後遭棄置太空，如今已漂流7年，3月間將有一大塊箭體撞上月球。

太空人葛瑞（Bill Gray）今天告訴法新社，這枚火箭是2015年出動，將美國國家航空暨太空總署（NASA）的深太空氣候觀察衞星（DSCOVR）送進軌道，然後第2節箭體、也就是推進器部分就一直漂浮在所謂的混亂軌道中。

葛瑞計算出這個太空垃圾與月球的新撞擊路線，他說，火箭推進器1月以相當近的距離掠過月球，改變了軌道。

1週後葛瑞再次觀測到這節箭體，推斷出它會在3月4日以9000公里時速撞上月球暗面。

葛瑞請業餘天文學家們一同觀測，確認了他的結論。確切撞擊時間與地點或許會與他的預測略有出入，但大家普遍認為，這節箭體會在當天撞上月球。

身為「冥王星計畫」（Project Pluto）成員的葛瑞告訴法新社：「我觀測這種垃圾大概15年了，這是我們第一次看到非預期的月球撞擊事件。」

「冥王星計畫」提供軟體，供太空總署資助的太空觀測計畫用以計算小行星等天體的軌道。

天文學家麥道威（Jonathan McDowell）告訴法新社，過去可能也有類似撞擊但沒被人注意到，「60、70、80年代我們把至少50個物體棄置在深地球軌道，而未加以追蹤」。

SpaceX這枚火箭的箭體撞擊月球時，地球無法即時觀測，但撞擊會留下坑洞，科學家可透過太空船與衛星進行觀測，以更加了解月球的地質結構。

太空人 SpaceX NASA

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