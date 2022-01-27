每日猜字遊戲Wordle夯 推特停權暴雷帳號

網路遊戲Wordle近期在全球颳起「每日一字」旋風。(Getty Images)

網路遊戲Wordle近期在全球颳起「每日一字」旋風，推特 26日將一個機器人帳號停權，原因是該帳號在有關Wordle猜題情況的推文下方洩露隔天的猜字謎底，破壞玩家興致。

Wordle每天僅提供玩家一個單字謎題，由5個英文字母 組成，自去年上線以來已風靡全球數以百萬計人。

不過，推特（Twitter）帳號@wordlinator似乎決心奪走玩家的猜字樂趣，竟在民眾發布自身猜題情況的推文下自動留言：「你知道嗎？人們才不在乎你平庸的興奮（消遣活動）。該給你上一課了，明天的字是…。」並附上隔日謎底。

推特一名發言人告訴法新社，帳號@wordlinator發送未經請求的@標記，違反推特規則和自動化規則（Automation Rules）而被停權。

推特並表示，不會容忍使用者利用其平台騷擾其他用戶。推特政策也指出，發送未經請求、激進或大量標記、回覆、私訊的行為，有必要將該帳號停權，或刪除有疑慮帳號。

Wordle玩家每天有6次猜出當天單字的機會，且Wordle非手機應用程式，只能在網路瀏覽器上使用。

這一遊戲迅速流行起來，部分原因在於玩家能夠以綠色、黃色、灰色方格所代表的猜題情況，在社群媒體 上交流自己的推理功力。

推特帳號@wordlinator背後的人很可能是透過查看Wordle網頁原始碼，輕易找到接下來的猜字謎底。

對於這個帳號到處暴雷，一名推特用戶發文說：「（@wordlinator）到底是怎樣病態、扭曲的人，才會如此討厭看到人們享受無傷大雅的活動，以至於跑去破解Wordle？」