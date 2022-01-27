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ClearDetect居家快篩檢測劑獲FDA緊急授權 2月底生產

記者張筠／馬州報導
ClearDetect居家快篩檢測劑獲FDA緊急授權，2月底開始生產，將供家庭、醫療機構、學校使用。（Maxim Biomedical提供）
ClearDetect居家快篩檢測劑獲FDA緊急授權，2月底開始生產，將供家庭、醫療機構、學校使用。（Maxim Biomedical提供）

總部位於馬州洛克維爾市(Rockville)醫藥公司Maxim Biomedical，近日獲得聯邦食品暨藥物管理局(FDA)的緊急授權，可生產居家快篩抗原檢測試劑ClearDetect，該試劑操作簡易，可在15分鐘內出結果，且可百分之百檢測到活病毒，未來將供家庭、醫療機構、學校使用。

ClearDetect快篩檢測試劑與現有的居家檢測資源不同，它僅包括三個部分：拭子(swab)、試紙、已裝有檢驗液的試管，無需額外的滴管瓶或結果讀取器(external reader)，檢測方式為鼻拭子，操作簡易方便。

Maxim Biomedical公司表示，此檢測試劑在15分鐘內即可出結果，且研究過程中，ClearDetect檢測到100%的活病毒，相比於FDA批准的核酸(PCR)檢測，此居家檢測試劑陽性和陰性的準確度分別達86.9%和98.9%。

Maxim Biomedical公司計畫2月底、3月初開始大量生產ClearDetect檢測資源，主要包括可供民眾居家自測的小盒裝，每盒含有兩份試劑，以及可供醫療機構、學校、企業等使用的大包裝，每包有25份試劑；目前Maxim Biomedical未公布此檢測試劑的生產成本。

Maxim Biomedical成立於2005年，開發了包括能檢測HIV等多種病毒的檢測資源，近期也一直與國家衛生研究院(NIH)合作，推動與新冠有關的防疫研究。

檢測 FDA 馬州

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