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賓州實驗用獼猴趁車禍逃脫 路人幫忙後疑染病

烏克蘭軍工廠1士兵開槍射殺同僚 5死5傷

賓州實驗用獼猴趁車禍逃脫 路人幫忙後疑染病

中央社華盛頓26日綜合外電報導
賓州一輛貨車21日車禍，車上一些送往實驗室的獼猴逃脫，一名好心幫忙找猴子的婦人卻出現咳嗽、眼睛充血等症狀。(美聯社)
賓州一輛貨車21日車禍，車上一些送往實驗室的獼猴逃脫，一名好心幫忙找猴子的婦人卻出現咳嗽、眼睛充血等症狀。(美聯社)

賓州一輛貨車21日車禍，車上一些送往實驗室的獼猴逃脫，事後雖大多尋回，但一名好心幫忙找猴子的婦人卻出現咳嗽、眼睛充血等症狀，接受抗病毒藥物治療，直呼倒楣。

「紐約時報」報導，賓州州警表示21日一輛加掛拖車的皮卡與另一卡車相撞，導致拖車裡送往佛羅里達州一間實驗室的100隻長尾獼猴有部分逃脫。

➤➤➤賓州3實驗猴子趁車禍逃跑 全數找回後遭安樂死

長尾獼猴在這次COVID-19疫情之初因疫苗研發而供不應求，部分科學家一度呼籲應比照石油與穀物，建立長尾獼猴的戰略儲備。

英國「每日郵報」報導，當時婦人法隆（Michelle Fallon）看到情況後停下車熱心協助追回猴子，跑出的3隻獼猴悉數逮回，但沒想到隔天她卻出現咳嗽、眼睛充血等症狀。

傳染病醫師為她打狂犬病疫苗，並開給她抗病毒藥物。法隆後來在臉書貼文，稱自己仍待觀察有無狂犬病及猴皰疹病毒的症狀。

「我已詢問過疾病管制暨預防中心（CDC）的人，似乎風險不高。但我這跟COVID症狀真的很像啊，真是倒了血楣。」

根據發函給法隆的內容，CDC要她在31天的隔離期間（至2月21日止）密切觀察健康狀況，一旦出現發燒、倦怠、咳嗽、上吐下瀉等，就趕緊通知家庭醫師與賓州衛生廳。

此事引發網友討論，有人說這根本電影「危機總動員」（Outbreak）真實版，擔心會否真如電影所演會出現病毒擴散；有人調侃美國這回不知又洩漏什麼病毒。

「現在又是要故意散播什麼新病毒」、「別擔心—這只是佛奇（白宮最高防疫顧問）新的醫學研究用病毒在分送美國各地。他們會繼續這樣幹」。

影片來源：YouTube NewsNation Now

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