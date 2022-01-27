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訂閱逾90萬保守派名嘴邦奇諾 遭YouTube永久踢除

記者顏伶如／綜合報導
保守派名嘴邦奇諾。(Getty Images)
保守派名嘴邦奇諾。(Getty Images)

保守派名嘴邦奇諾(Dan Bongino)在YouTube網站擁有兩個頻道，累計將近90萬訂閱人數。邦奇諾透過影片發布新冠疫情不實消息，導致次要頻道遭到暫停使用，但主要頻道卻持續散布相同言論，兩個頻道26日雙雙被關。YouTube也以違反使用規定為由，永久禁止邦奇諾使用影音平台發表視頻。

YouYube發言人對新聞網站「國會山莊報」(The Hills)證實，邦奇諾兩個頻道均已遭到移除，邦奇諾日後將無法再度使用YouTube。

YouTube2021年9月宣布，影片內容若有不實疫苗訊息，將構成違反使用規則。陰謀論支持者小羅伯‧甘迺迪(Robert F. Kennedy, Jr.)、反疫苗倡議人士莫科拉(Joseph Mercola)的頻道先前已遭YouTube關閉。

47歲的邦奇諾曾任紐約市警察，目前為保守派電台節目主持人，也是福斯新聞網(Fox News)節目主持人。邦奇諾因為發布疫情不實消息，先是次要頻道遭到停用，相隔大約兩周之後則被YouTube永久踢除，以後再也無法使用、擁有或開闢YouTube頻道。

在被認定違反使用規則的影片中，邦奇諾指稱布質口罩與外科手術口罩都無助於降低新冠病毒傳播。

邦奇諾上周推出以「我嗆YouTube敢不敢這麼做」為題的播客節目，說到會繼續在YouTube發表口罩無用論的影片，看看YouTube能怎麼辦。

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