華郵：歐記健保市場平台1450萬登記人數創新高

歐記健保市場平台今年登記人數創新高，達到1450萬人。(美聯社)

俗稱「歐記健保 」的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)醫療保險 市場，今年共有1450萬民眾登記參加，人數創下紀錄新高。共有33州參加的HealthCare.gov平台，最近一波公開投保期間共有1000萬民眾登記參加挑選健保方案。另外17州及華府特區則各自擁依照「可負擔健保法」規定成立的健保登記平台，截至15日之前共計約有450萬民眾完成登記。

華盛頓郵報27日報導，「可負擔健保法」醫療保險市場今年登記參加人數，比之前最高紀錄還多出將近200萬人，歐記健保擁有高度人氣，對拜登 總統而言是頗有份量的好消息，因為讓平價健保變得更加普及，向來是拜登國內政策重大目標之一，但某些計畫卻在國會卡關。

報導指出，衛生部27日將公布「可負擔健保法」醫療保險市場今年登記人數，白宮則提早一步發表拜登聲明指出，拜登對於公開投保期間(open enrollment period)創下新高人數的盛況引以為榮。

2010年通過上路的「可負擔健保法」，旨在協助無法透過雇主取得健保的消費者，也能自行購買醫療保險。前總統川普任內與共和黨籍國會議員聯手，數度設法推翻歐記健保但未成功。川普政府後來改對歐記健保市場平台下手，大刪宣導及宣導計畫費用。

拜登上台後進一步推動擴大歐記健保納保範圍，讓保費進一步趨於平價。華盛頓郵報分析，新冠疫情爆發後，數以百萬計民眾因為失業，無法繼續透過雇主取得健保，歐記健保的重要性在疫情期間獲得彰顯。