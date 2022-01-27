洛杉磯貨運列車又遭劫 數十把槍枝下落不明

竊賊跳上列車，破壞車廂就地開箱，宛如落後國家。（ABC）

洛杉磯警察 局長今天表示，市區內的貨運列車在停靠時遭劫，車上有數十把槍枝被竊賊摸走。

一群竊賊在美國第二大城市洛杉磯市中心洗劫停靠的貨運列車留下一片狼藉的畫面，本月在全球瘋傳。

鐵路竊盜案在近幾月愈來愈猖獗，法新社團隊日前在市中心附近軌道上拍下影片，影片中可見數以千計的包裝箱被竊賊偷完東西後隨手棄置，鐵軌布滿撕爛的紙箱和垃圾，美國主要郵購和快遞公司如亞馬遜 （Amazon）、達吉特（Target）、優比速公司（UPS）和聯邦快遞（FedEx）的郵包都難逃毒手。

如今洛杉磯警察局長摩爾（Michael Moore）表示，這群匪徒拿走的不止是亞馬遜包裹而已。

他本周向警察委員會表示：「這群人…闖入這些集貨箱竊走槍械，數十把槍械。」

「這讓我們非常擔憂，擔心會再次成為這座城市發生進一步暴力的根源。」

這群竊賊是趁長途貨運列車停靠時闖入，以剪線鉗破壞鎖頭，他們會自行打包，然後棄置任何難以轉售的物品。

在美國透過網路購買的槍械依法不得透過運送方式送交顧客手上，而是先送到持有執照的經銷商那裡，再讓顧客上門領取。