拜登簽行政命令 將性騷擾列為美國軍法罪行

美國總統拜登 今天簽署行政命令,將性騷擾 列為「統一軍法典」(UCMJ)中的罪行,試圖解決長期困擾五角大廈的問題。

美國國會在2022年度國防授權法(National Defense Authorization Act, NDAA)中,要求將性騷擾列為罪行,以此向吉倫(Vanessa Guillen)致敬。

20歲的陸軍下士吉倫遭性騷擾,並向家人透露她不信任軍事指揮部將調查她的控訴後,於2020年遭軍中同袍殺害。

白宮 發言人莎奇(Jen Psaki)表示,這項命令讓人緬懷吉倫下士,她的死「引起全國對軍中性暴力的關注,為推動兩黨軍法改革提供助力」。

拜登今天稍早在推特發文說,他「簽署行政命令,將性騷擾列為「統一軍法典」(Uniform Code of Military Justice, UCMJ)中的罪行。

Today, I signed an Executive Order to strengthen how our military justice system addresses several forms of gender-based violence — and added sexual harassment as an offense under the Uniform Code of Military Justice, in honor of Army Specialist Vanessa Guillén. pic.twitter.com/7BJoWeBJoT