我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

等換心拒接種 波士頓患者第1順位被除名 家屬喊不公

Omicron傳播力太強 美國每日新冠死亡破2100人

國民黨駐美代表處成立 辦公室就在白宮和國會中間

記者劉宛琳／即時報導
國民黨駐美代表處成立，辦公室地址為華府賓州大道601號，位居白宮跟國會中間，位置極佳，未來對美工作將更為便利。(圖：國民黨國際部提供)
國民黨駐美代表處成立，辦公室地址為華府賓州大道601號，位居白宮跟國會中間，位置極佳，未來對美工作將更為便利。(圖：國民黨國際部提供)

國民黨國際部先遣人員赴美籌備2個月，本月正式成立國民黨駐美代表處。國民黨舉行記者會，國際部主任黃介正表示，駐美代表處初步籌備工作已就緒，除了符合美國國內法律相關規定，也已確定在華府的辦公室位置，待黨主席朱立倫今年訪美即可揭牌；文傳會主委凌濤則現場展示曾在過去國親聯合駐美辦事處的國旗與黨旗，強調將把這兩面國旗與黨旗掛在重啟的駐美代表處，彰顯藍營對美工作的傳承。

黃介正說明，國民黨駐美代表處設有駐美代表及工作人員辦公空間，地址為華府賓州大道601號，位居白宮跟國會中間，位置極佳，未來對美工作將更為便利。

凌濤回顧國民黨駐美歷史指出，2000年首次政黨輪替後，藍營體悟到要有正式的對美溝通管道，否則政策主張可能被扭曲與誤導。因此國民黨與親民黨於2004年成立聯合駐美辦事處，由曾任中華民國駐美代表處國會組組長袁健生擔任代表、前政治組組長張大同任副代表。

會中展示曾在2004年至2008年於華府國親聯盟駐美辦事處飄揚的國旗與黨旗，凌濤表示，兩面旗幟將帶到重啟的駐美辦事處，象徵國民黨務實外交政策重回華府，溝通管道將重新啟動。

至於主席朱立倫訪美時機，凌濤表示，相關行程正在規畫中，將視疫情發展狀況妥善安排，年後若有相關進度會隨時更新。

國民黨駐美代表處成立，辦公室地址為華府賓州大道601號，位居白宮跟國會中間，位置...
國民黨駐美代表處成立，辦公室地址為華府賓州大道601號，位居白宮跟國會中間，位置極佳，未來對美工作將更為便利。(圖：國民黨國際部提供)
國民黨駐美代表處成立，辦公室地址為華府賓州大道601號，位居白宮跟國會中間，位置...
國民黨駐美代表處成立，辦公室地址為華府賓州大道601號，位居白宮跟國會中間，位置極佳，未來對美工作將更為便利。(圖：國民黨國際部提供)

國民黨 華府 中華民國

上一則

打破會期結束退休傳聞 眾院議長波洛西宣布競選連任

下一則

等換心拒接種 波士頓患者第1順位被除名 家屬喊不公

延伸閱讀

民調：國民黨反感度創16年新高 九二共識支持度僅1成

民調：國民黨反感度創16年新高 九二共識支持度僅1成
政治追殺？繼宜蘭縣林姿妙後…監院大陣仗查雲林張家

政治追殺？繼宜蘭縣林姿妙後…監院大陣仗查雲林張家
大陣仗搜查 藍批綠展開選舉割喉

大陣仗搜查 藍批綠展開選舉割喉
台宜蘭縣長林姿妙捲弊案 無保請回 國民黨轟：政治迫害

台宜蘭縣長林姿妙捲弊案 無保請回 國民黨轟：政治迫害

熱門新聞

住在伊州春田市的Xuna Hu感謝大家對她的支持。(Xuna Hu提供)

Lowe's終於道歉 華女購物遭歧視 3600人簽署力挺

2022-01-20 11:04
洛斯蓋圖婦女布魯加為其兒子與朋友舉辦一系列非法酒色派對，於其愛達荷州阿達縣住所被捕。（阿達縣警方提供）

加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」

2022-01-19 21:21
Lowe's店內的白人員工，不斷要求Xuna刪除手機影片。(影片截圖)

歧視華女Lowe's店 族裔差別待遇累犯 千人連署要求道歉

2022-01-19 12:50
印度家庭一家四口在試圖從美加邊境非法越境到美國時，因暴露在暴風雪冰凍環境下死亡。(美聯社)

只差33呎進美國 印度偷渡客1家4口 暴風雪中凍死

2022-01-21 23:15
春田市Lowe's店裡的一名白人婦女，對讓出火盆給她的Xuna不僅未道謝，反而要她「滾回你的國家」。(截自影片)

華女遭斥「滾回你的國家」伊州華裔議員發起連署聲援

2022-01-18 19:39
英國天體物理學者威爾森(左)來美探視女友謝波德(右)，卻在床上遭來自屋外的流彈擊中頭部喪生。(美聯社)

英學者來美找女友 遭流彈擊中身亡 家屬要討公道

2022-01-22 21:09

超人氣

更多 >
4月前國航往返洛杉磯停飛 其他公司或將跟進 票價漲3倍

4月前國航往返洛杉磯停飛 其他公司或將跟進 票價漲3倍

2022全球最佳退休地點排名 前5名有4個在中南美

2022全球最佳退休地點排名 前5名有4個在中南美
拜登考慮制裁普亭 不打算送美軍上烏戰場 俄批升高緊張

拜登考慮制裁普亭 不打算送美軍上烏戰場 俄批升高緊張
黛妃生前洩天機：哈利比威廉更適合當國王

黛妃生前洩天機：哈利比威廉更適合當國王
SAT考試將全面改採數位化 考試時間縮減為兩小時

SAT考試將全面改採數位化 考試時間縮減為兩小時