打破會期結束退休傳聞 眾院議長波洛西宣布競選連任

國會選區包括舊金山華埠在內的現任眾議長波洛西宣布競選連任，破除傳言。(路透)

眾院 議長波洛西 (Nancy Pelosi)25日打破她將在本會期結束後退休的傳聞，宣布競選連任國會眾議員；同時強調透過投票權法案等措施捍衛美國民主至關重要。

她在推特(Twitter)上傳影片說道：「儘管我們已有進展，但仍需要更努力改善人民生活，我們的民主因為侵害真相、國會遭攻擊、各州限縮投票權而面臨危機，民主很重要，沒什麼比民主面臨更多險境。」

她接著表示，「這就是我尋求你們的支持，要爭取連任的原因。」

1987年當選國會眾議員，代表加州進入國會服務的波洛西，3月26日將迎接82歲生日；她已領導眾院19年，經歷四任總統，包括布希、歐巴馬、川普和拜登。

While we have made progress much more needs to be done to improve people’s lives. This election is crucial: nothing less is at stake than our Democracy.



But we don’t agonize-we organize. I am running for re-election to Congress to deliver For The People and defend Democracy. -NP pic.twitter.com/ojwFPOdRs3 — Nancy Pelosi (@TeamPelosi) January 25, 2022

她在歐巴馬任內確保「可負擔健保法案」(Affordable Care Act)過關，幫助民主黨 在2018年期中選舉贏回眾院多數，她也在2019年再度獲選為眾院議長；她雖曾表示那是她最後一個議長任期，但她25日宣布連任時並未提及此事。

波洛西是眾院首位女性議長，她團結了溫和派與自由派共同通過法案，這是先前兩位共和黨籍議長貝納(John Boehner)和萊恩(Paul Ryan)未竟之事。

波洛西的宣布連任的影片以舊金山的天際線為背景，她對著鏡頭感謝選民「賦予我特權代表我們的城市、在國會中體現舊金山的價值：人權、生育權正義、同志與跨性別族群(LGBTQ)平等、尊重移民並關照彼此」。

她接著說：「當人們問我，哪三件事是國會面臨最重要的議題，我總是說：我們的孩子、我們的子孫、我們的後代。」

波洛西能否在本屆國會繼續擔任民主黨領袖還有待觀察；拜登總統的支持率低迷、選區重畫和白宮面對的政治現實不利民主黨在拜登就任後首次期中選舉繼續維持國會多數黨地位。

波洛西宣布之前不久，民主黨田納西州眾議員庫柏(Jim Cooper)表示不會爭取連任；庫柏是今年第29位宣布退休或其他因素而不爭取連任的民主黨議員。