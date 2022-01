打破會期結束退休傳聞 眾院議長波洛西宣布競選連任

眾院 議長波洛西 (Nancy Pelosi)25日打破她將在本會期結束後退休的傳聞,宣布競選連任國會眾議員;同時強調透過投票權法案等措施捍衛美國民主至關重要。

她在推特(Twitter)上傳影片說道:「儘管我們已有進展,但仍需要更努力改善人民生活,我們的民主因為侵害真相、國會遭攻擊、各州限縮投票權而面臨危機,民主很重要,沒什麼比民主面臨更多險境。」

她接著表示,「這就是我尋求你們的支持,要爭取連任的原因。」

1987年當選國會眾議員,代表加州進入國會服務的波洛西,3月26日將迎接82歲生日;她已領導眾院19年,經歷四任總統,包括布希、歐巴馬、川普和拜登。

While we have made progress much more needs to be done to improve people’s lives. This election is crucial: nothing less is at stake than our Democracy.



But we don’t agonize-we organize. I am running for re-election to Congress to deliver For The People and defend Democracy. -NP pic.twitter.com/ojwFPOdRs3