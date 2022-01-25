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瘋狂女粉絲跟蹤一年多 要當蘋果執行長庫克室友

中央社╱舊金山25日電
蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）遭女粉絲跟蹤長達一年多。(路透資料照片)
蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）遭女粉絲跟蹤長達一年多。(路透資料照片)

一名45歲女性涉嫌威脅、騷擾和跟蹤蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）長達一年多，除了狂發上百封電子郵件，並且擅自闖入他家。蘋果向法院申請限制令並獲准。

根據法院文件，蘋果公司已取得對一名來自維吉尼亞州45歲女性的限制令。

蘋果總部位於舊金山南灣古柏迪諾（Cupertino）。蘋果日前向法院提出申請，法官在隔天給予命令，並在昨天下午由聖克拉拉郡高等法院（Santa Clara County Superior Court）公告。

法院下令禁止這名女性帶槍接近包括庫克在內的任何蘋果員工，並禁止她進入蘋果的資產與庫克的住家。

加州「信使新聞」（The Mercury News）披露這則消息後，全美各大媒體皆報導。蘋果公司對法院的申請文件中譴責這名女性有「不尋常、威脅性和怪異的行為」，並附上這名女性傳送的照片、電子郵件和推文的副本。

蘋果認為該女性「可能攜帶槍械、人還在舊金山南灣，且有意圖返回庫克的住處，或以其他方式找到庫克」。

蘋果公司對法院的申請文件提到，庫克在2020年底首次發現他被這名女性愛慕者盯上，庫克的社群媒體推特被這位自稱姓氏為「庫克」的女性標記，她聲稱是蘋果執行長的妻子、庫克是她雙胞胎孩子的父親。

2020年萬聖節，她對庫克發送十幾次所謂「關係」的推文。那年10月底至11月中旬，她寄了約200封電子郵件給庫克，「語氣明顯升級、變得有威脅性、讓人高度不安」。

蘋果的律師表示，該名女性在加州、紐約和維吉尼亞州以庫克的名義申請多家公司，把庫克列為這些不實公司的主管，並附上庫克的住家地址。

一系列電郵中還包含槍藥的照片。去年9月，這名女子迷上庫克位於帕羅奧圖（Palo Alto）的住家，她寫電子郵件給庫克說要申請「當他的室友」。

不久後，她前往庫克的住家，被安全人員阻擋而離開；一個月後，她短暫進入庫克的房地產後回到她自己的車上，警方據報後把她的車子拖走，因為她的駕照過期。

法院文件指出，她繼續寫電子郵件給庫克，並留下位在聖荷西（San Jose）的地址，但那是一處Airbnb。去年聖誕節前，她再次電郵庫克，要求5億美元。這個月她用新的推特帳號，以暴力言語威脅庫克，揚言燒掉他家。根據法院文件，她也寄出電子郵件，要庫克搬家。

當地法院將於3月29日對此舉行聽證會。

庫克 蘋果 維吉尼亞州

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