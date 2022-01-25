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金正恩為何突然狂射飛彈？美媒分析直指為了這件事

編譯陳韋廷／報導
北韓領導人金正恩從元旦迄今已五度試射飛彈。美聯社
北韓領導人金正恩從元旦迄今已五度試射飛彈。美聯社

南韓軍方表示，偵測到北韓25日早上朝東方海域發射兩枚巡弋飛彈，是本月第5次試射飛彈。紐約時報指出，北韓突然頻繁試射，是因為過去經驗告訴北韓領導人金正恩，「秀肌肉」是吸引華府注意最佳方式，尤其在全球局勢陷入不穩定之時。

紐時指出，北韓自5日以來頻頻射飛彈，在前4次試射中發射6枚彈道飛彈，一個月內發射量幾乎等同去年一整年，顯示金正恩想要吸引拜登政府目光，希望美國重新接觸北韓，商討解除制裁等問題，以便他修復北韓遭重創的經濟。

多年來，金正恩了解到武力示威最能吸引美國總統注意，世界局勢動盪之際則是最佳時機。如今中國正忙於準備下月登場的北京冬奧，南韓3月將選出新總統，俄羅斯則可能入侵烏克蘭，讓美國政府焦慮不安。

金正恩19日曾在北韓勞動黨中央政治局會議上說，可能會恢復核試驗與試射長程彈道飛彈。這是他第二次做出這類威脅，上次是他2019年與美國總統川普二度舉行峰會但未達協議之後，當時他說，北韓不必再遵守停止核試與試射洲際飛彈承諾。

塔夫茨大學北韓問題專家李晟允表示，北韓今年將持續進行武力恫嚇，並穿插大型飛彈試射活動，「金正恩的目標是將短程彈道飛彈試射變成生活日常，若未面臨任何後果，就繼續進行更大的挑釁，恢復試射中程及長程導彈飛彈，其間還會進行核試驗，就像2017年那樣」。

即便2013年曾誓言專注於經濟發展，金正恩仍堅持加強核武力量。北韓在他領導下已試射飛彈130多次，北韓6次核試驗的最近4次也是他下令進行。

峨山政策研究院首席研究員車斗鉉指出，北韓希望靠著持續展現自身核能力，但僅侷限於朝鮮半島，盼藉此拉高美國國內要求妥協的聲音並避免激化美國民意。

北韓 金正恩 彈道飛彈

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