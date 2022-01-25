我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

SAT考試將全面改採數位化 考試時間縮減為兩小時

傳前國務卿龐培歐將訪台？台外交部：尚無具體訪台細節

輝瑞BNT研發專攻Omicron疫苗 展開臨床試驗

中央社華盛頓25日綜合外電報導
美國藥廠輝瑞（Pfizer）和德國生技公司BioNTech今天宣布，它們為COVID-19的Omicron變異株專研的疫苗已開始招募55歲以下成年臨床試驗受試者，以測試安全性和免疫反應。美聯社
美國藥廠輝瑞（Pfizer）和德國生技公司BioNTech今天宣布，它們為COVID-19的Omicron變異株專研的疫苗已開始招募55歲以下成年臨床試驗受試者，以測試安全性和免疫反應。美聯社

美國藥廠輝瑞（Pfizer）和德國生技公司BioNTech今天宣布，它們為COVID-19的Omicron變異株專研的疫苗已開始招募55歲以下成年臨床試驗受試者，以測試安全性和免疫反應。

法新社報導，製藥業巨擘輝瑞的執行長博爾拉（Albert Bourla）先前曾說，輝瑞可能在3月底前準備好替Omicron疫苗申請主管當局核准。

輝瑞疫苗研究部門主管揚森（Kathrin Jansen）在今天發布的聲明稿中表示，儘管目前數據顯示，接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）原始病毒株疫苗的追加劑，持續對感染Omicron後引發重症具有防護力，但輝瑞仍出於謹慎而採取行動。

她說：「我們認定，有必要為了這份防護力可能隨時間減弱而做準備，此外也可能有助解決Omicron和未來新變異病毒株的問題。」

BioNTech（BNT）執行長沙辛（Ugur Sahin）則指出，原有COVID-19疫苗在預防輕度和中度症狀時，遇到Omicron防護力減弱速度似乎更快。

他表示：「我們要研發以變異株為基礎的疫苗，不僅對於Omicron提供的防護力能達到與較早變異株相似水準，且防護維持的時期要更長，因此基於科學方法而進行這項研究。」

輝瑞和BNT這起臨床試驗共要招募1420名18至55歲的受試者，試驗地點在美國和南非。一名輝瑞的發言人表示，試驗不包括55歲以上人口，因為研究目的是要了解受試者的免疫反應，而非評估這支疫苗的防護力。

這起試驗的受試者將分為3組。第一組是90至180天前曾接種過2劑現有輝瑞BNT疫苗，他們將接種1或2劑Omicron疫苗。第二組是90至180天前曾接種過3劑疫苗，他們將再接種1劑現有疫苗或1劑Omicron疫苗。第三組是從未接種過COVID-19疫苗，他們將接種3劑Omicron專門疫苗。

疫苗 Omicron 輝瑞

上一則

SAT考試將全面改採數位化 考試時間縮減為兩小時

下一則

賴清德抵達洛杉磯 莫健、蕭美琴登機迎接

延伸閱讀

法國改防疫規定 約克維奇有望衛冕法網

法國改防疫規定 約克維奇有望衛冕法網
日本研究：Omicron強過其他變異株 可在塑膠上活8天

日本研究：Omicron強過其他變異株 可在塑膠上活8天
瞻前顧後 紐時揪出拜登防疫3大問題

瞻前顧後 紐時揪出拜登防疫3大問題
參議員潘君達提案 強制學生接種疫苗

參議員潘君達提案 強制學生接種疫苗

熱門新聞

住在伊州春田市的Xuna Hu感謝大家對她的支持。(Xuna Hu提供)

Lowe's終於道歉 華女購物遭歧視 3600人簽署力挺

2022-01-20 11:04
洛斯蓋圖婦女布魯加為其兒子與朋友舉辦一系列非法酒色派對，於其愛達荷州阿達縣住所被捕。（阿達縣警方提供）

加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」

2022-01-19 21:21
Lowe's店內的白人員工，不斷要求Xuna刪除手機影片。(影片截圖)

歧視華女Lowe's店 族裔差別待遇累犯 千人連署要求道歉

2022-01-19 12:50
印度家庭一家四口在試圖從美加邊境非法越境到美國時，因暴露在暴風雪冰凍環境下死亡。(美聯社)

只差33呎進美國 印度偷渡客1家4口 暴風雪中凍死

2022-01-21 23:15
春田市Lowe's店裡的一名白人婦女，對讓出火盆給她的Xuna不僅未道謝，反而要她「滾回你的國家」。(截自影片)

華女遭斥「滾回你的國家」伊州華裔議員發起連署聲援

2022-01-18 19:39
英國天體物理學者威爾森(左)來美探視女友謝波德(右)，卻在床上遭來自屋外的流彈擊中頭部喪生。(美聯社)

英學者來美找女友 遭流彈擊中身亡 家屬要討公道

2022-01-22 21:09

超人氣

更多 >
美股跌勢加劇 道瓊指數暴跌1,000點

美股跌勢加劇 道瓊指數暴跌1,000點
影／忘記麥克風沒關？拜登罵福斯記者「愚蠢的王八蛋」

影／忘記麥克風沒關？拜登罵福斯記者「愚蠢的王八蛋」
歐洲人恐6成染疫 一旦疫情退燒…全球將有數月免疫期

歐洲人恐6成染疫 一旦疫情退燒…全球將有數月免疫期
Omicron之後下一個變種病毒將如何？專家分析3種假設

Omicron之後下一個變種病毒將如何？專家分析3種假設
F-35戰機降落航母生意外 美海軍7傷 飛行員彈射逃生

F-35戰機降落航母生意外 美海軍7傷 飛行員彈射逃生