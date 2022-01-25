SAT考試將全面改採數位化 考試時間縮減為兩小時

華盛頓郵報25日報導，大學入學SAT標準化考試未來將改採全面數位化，揚棄傳統式的紙本考題與答案卷。(美聯社)

華盛頓郵報 25日報導，大學入學SAT 標準化考試未來將改採全面數位化，揚棄傳統式的紙本考題與答案卷，學生不必再帶鉛筆與橡皮擦應考，考試時間也將從原本的三小時縮減為兩小時。

包括哈佛大學(Harvard University)在內等美國知名學府，自從新冠疫情發生之後，紛紛宣布招收大學新生時，SAT或ACT 標準化考試成績改為自願選擇提交(Test-Optional)。加州大學(University of California)則更進一步表示，SAT與ACT成績不再做為入學標準。

報導指出，美國大學理事會(College Board)25日宣布的最新改革，明年起將在國際考場實施，美國國內考場則在2024年春季前上路，但不打算讓學生在家裡以數位方式應考。

大學理事會表示，因為電腦格式關係，新版SAT考試形式將變得簡潔，滿分仍為1600分，對於想要申請大學的學生來說，SAT仍是展現個人實力的利器。

大學理事會大學入學審查部副總監普莉西拉‧羅德里格茲(Priscilla Rodriguez)說，數位版SAT考試作答方式將更簡易，考試舉行也更方便，更符合潮流。

她說：「我們並不是只把現行SAT考試放上數位平台而已，我們是全面吸收數位化評鑑的優點。」

報導指出，ACT考試同樣朝著數位化演進。非營利考試機構執行長珍妮特‧高德溫(Janet Godwin)上個月表示，國際版的ACT考試全面數位化已有三年，相同趨勢在美國國內越來越受到各州及學區歡迎。她說：「我們在網路考試的領域裡，做了很多努力。」

華盛頓郵報指出，SAT考試其他改變還包括，允許數學項目考試時全程使用計算機，閱讀項目的章節將縮短，內容變得多元化，考試結束後幾天即可知道成績，不必像過去一樣等候數周。

大學理事會指出，學生可以攜帶自己的筆記型電腦或學校提供的電子裝置前往考場參加考試，軟體設計能讓學生在電腦出現技術問題時持續考試，大學理事會將提供設備給沒有自備電腦的學生使用。