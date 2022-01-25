我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

SAT考試將全面改採數位化 考試時間縮減為兩小時

傳前國務卿龐培歐將訪台？台外交部：尚無具體訪台細節

SAT考試將全面改採數位化 考試時間縮減為兩小時

記者顏伶如／綜合報導
華盛頓郵報25日報導，大學入學SAT標準化考試未來將改採全面數位化，揚棄傳統式的紙本考題與答案卷。(美聯社)
華盛頓郵報25日報導，大學入學SAT標準化考試未來將改採全面數位化，揚棄傳統式的紙本考題與答案卷。(美聯社)

華盛頓郵報25日報導，大學入學SAT標準化考試未來將改採全面數位化，揚棄傳統式的紙本考題與答案卷，學生不必再帶鉛筆與橡皮擦應考，考試時間也將從原本的三小時縮減為兩小時。

包括哈佛大學(Harvard University)在內等美國知名學府，自從新冠疫情發生之後，紛紛宣布招收大學新生時，SAT或ACT標準化考試成績改為自願選擇提交(Test-Optional)。加州大學(University of California)則更進一步表示，SAT與ACT成績不再做為入學標準。

報導指出，美國大學理事會(College Board)25日宣布的最新改革，明年起將在國際考場實施，美國國內考場則在2024年春季前上路，但不打算讓學生在家裡以數位方式應考。

大學理事會表示，因為電腦格式關係，新版SAT考試形式將變得簡潔，滿分仍為1600分，對於想要申請大學的學生來說，SAT仍是展現個人實力的利器。

大學理事會大學入學審查部副總監普莉西拉‧羅德里格茲(Priscilla Rodriguez)說，數位版SAT考試作答方式將更簡易，考試舉行也更方便，更符合潮流。

她說：「我們並不是只把現行SAT考試放上數位平台而已，我們是全面吸收數位化評鑑的優點。」

報導指出，ACT考試同樣朝著數位化演進。非營利考試機構執行長珍妮特‧高德溫(Janet Godwin)上個月表示，國際版的ACT考試全面數位化已有三年，相同趨勢在美國國內越來越受到各州及學區歡迎。她說：「我們在網路考試的領域裡，做了很多努力。」

華盛頓郵報指出，SAT考試其他改變還包括，允許數學項目考試時全程使用計算機，閱讀項目的章節將縮短，內容變得多元化，考試結束後幾天即可知道成績，不必像過去一樣等候數周。

大學理事會指出，學生可以攜帶自己的筆記型電腦或學校提供的電子裝置前往考場參加考試，軟體設計能讓學生在電腦出現技術問題時持續考試，大學理事會將提供設備給沒有自備電腦的學生使用。

SAT ACT 華盛頓郵報

上一則

傳前國務卿龐培歐將訪台？台外交部：尚無具體訪台細節

下一則

輝瑞BNT研發專攻Omicron疫苗 展開臨床試驗

延伸閱讀

大學「平權措施」爭議 要從1950年代說起

大學「平權措施」爭議 要從1950年代說起
哈佛、北卡大招生歧視亞裔？最高法院受理…名校遇最大挑戰

哈佛、北卡大招生歧視亞裔？最高法院受理…名校遇最大挑戰
法拉盛將收容單身遊民？社委會憂心

法拉盛將收容單身遊民？社委會憂心
海德堡大學槍擊案造成1死3傷 凶嫌自盡

海德堡大學槍擊案造成1死3傷 凶嫌自盡

熱門新聞

住在伊州春田市的Xuna Hu感謝大家對她的支持。(Xuna Hu提供)

Lowe's終於道歉 華女購物遭歧視 3600人簽署力挺

2022-01-20 11:04
洛斯蓋圖婦女布魯加為其兒子與朋友舉辦一系列非法酒色派對，於其愛達荷州阿達縣住所被捕。（阿達縣警方提供）

加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」

2022-01-19 21:21
Lowe's店內的白人員工，不斷要求Xuna刪除手機影片。(影片截圖)

歧視華女Lowe's店 族裔差別待遇累犯 千人連署要求道歉

2022-01-19 12:50
印度家庭一家四口在試圖從美加邊境非法越境到美國時，因暴露在暴風雪冰凍環境下死亡。(美聯社)

只差33呎進美國 印度偷渡客1家4口 暴風雪中凍死

2022-01-21 23:15
春田市Lowe's店裡的一名白人婦女，對讓出火盆給她的Xuna不僅未道謝，反而要她「滾回你的國家」。(截自影片)

華女遭斥「滾回你的國家」伊州華裔議員發起連署聲援

2022-01-18 19:39
英國天體物理學者威爾森(左)來美探視女友謝波德(右)，卻在床上遭來自屋外的流彈擊中頭部喪生。(美聯社)

英學者來美找女友 遭流彈擊中身亡 家屬要討公道

2022-01-22 21:09

超人氣

更多 >
美股跌勢加劇 道瓊指數暴跌1,000點

美股跌勢加劇 道瓊指數暴跌1,000點
影／忘記麥克風沒關？拜登罵福斯記者「愚蠢的王八蛋」

影／忘記麥克風沒關？拜登罵福斯記者「愚蠢的王八蛋」
歐洲人恐6成染疫 一旦疫情退燒…全球將有數月免疫期

歐洲人恐6成染疫 一旦疫情退燒…全球將有數月免疫期
Omicron之後下一個變種病毒將如何？專家分析3種假設

Omicron之後下一個變種病毒將如何？專家分析3種假設
F-35戰機降落航母生意外 美海軍7傷 飛行員彈射逃生

F-35戰機降落航母生意外 美海軍7傷 飛行員彈射逃生