紐時：究竟要如何與病毒共存 選民想聽民主黨說清楚

民主黨地方首長似乎不再鐵腕抗疫。圖為1月初加州一名護士在幫孩童做核酸檢測。(美聯社)

美國2020年初剛爆發新冠疫情 時，民主黨 籍州長紛紛頒布居家避疫、戴口罩等規定，某些民主黨執政州除了必要行業之外的商家，被迫暫時歇業長達數月。然而，Omicron變種病毒導致疫情升溫的此時，民主黨地方首長似乎不再鐵腕抗疫，甚至與醫護人員、教師工會等盟友的建議措施反其道而行。

紐約時報分析，民主黨地方首長的態度轉變，反映疫情威脅的本質已出現變化，數千萬美國民眾已接種新冠疫苗，Omicron看來感染病情相對輕微，但其中還有政治層面的考量，因為民主黨體認到美國民眾迫不及待希望走出疫情，倘若繼續推出嚴格防疫規定，等於讓共和黨找到期中選舉操作利器，直接為民主黨貼上「封鎖」及「強制令」等標籤。

身為搖擺州的賓州 便是一例。民主黨籍賓州州長沃夫(Tom Wolf)任期即將屆滿，民主黨正設法保住州長席次。

沃夫在2020年初下令學校及非必要行業關閉的居家避疫令，某些商家歇業四個月。如今賓州疫情升溫，染疫住院人數幾乎超過先前疫情最嚴峻的時期，但沃夫卻不願以兩年前的手段對付疫情，不打算頒布口罩令或讓學校遠距上課。他說，民眾非常渴望回歸正常。

他說：「已經兩年了，大家都一肚子氣。我們都覺得精疲力竭，想要把疫情拋在腦後，繼續往前走。很多政治面向的發展也都反映這一點。」

民調機構合夥人史特萊克爾(Brian Stryker)分析，接下來可望看到更多民主黨民選官員紛紛說道，病毒將持續存在，總不能一直躲在角落裡過日子，要學會與病毒共存。史特萊克爾指出，從去年維吉尼亞州選舉可以看出，關閉學校確實讓民主黨受到重創。

紐約時報指出，疫情發生第一年裡，在幾個政治立場明顯分歧的州擔任州長的民主黨首長，因為推出強硬防疫規定而獲得選民一致肯定，包括賓州、密西根州、北卡羅來納州，為拜登總統2020年勝選之路奠定重要基礎。

但現在，期中選舉即將來臨，拜登施政滿意度慘跌，疫苗趨於普遍之後，美國民眾對於嚴格防疫措施越來越沒耐心。某些民主黨官員說，已經做好準備為政策辯護，關閉商家及校園可以降低病毒傳播，可以挽救生命，但在共和黨方面，從計畫參選學校董事會到聯邦參議員、州長的挑戰者，則都摩拳擦掌要以批判封鎖措施做為競選主軸。

準備角逐賓州州長選舉的共和黨參選人巴列塔(Lou Barletta)便把商家生意受挫、學生學習不佳怪罪給民主黨，而非新冠病毒。他說：「民主黨肯定會在下次選舉付出代價。」