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「不工作就無白卡」遭駁回 喬州狀告拜登政府

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導

由於拜登當局上月裁決，將喬治亞州計畫實施的低收入戶須工作才能享有醫療白卡(Medicaid)方案駁回，喬州檢察長卡爾(Chris Carr)日前將拜登政府告上法院。

喬州在Brunswick聯邦法院提出該起訴訟，法院文件稱，美國醫療保險和醫療補助服務中心(U.S. Centers for Medicare and Medicaid Services, CMS)上月所做出的決定不僅非法且過於武斷，因此希望尋求法院命令，以恢復喬州原來的計畫與工作要求。

「拜登政府正在阻礙我們為5萬多個喬州辛勤工作家庭實施的創新醫療照顧方案」，共和黨的州長坎普(Brian Kemp)在聲明中，指責拜登政府玩弄政治，他也說，醫療保險計畫不能仰賴「一刀切」的方法解決，而要根據每個地方、人民的情況來「因地制宜」訂定。

CMS對此訴訟，並未發表評論。

喬州所提出的醫保方案，要求想要申請白卡福利者，必須滿足工作要求，該提案於川普執政時期獲得批准，但CMS上個月已將該案駁回。CMS同時也駁回了喬州另一項有關向低收入戶按月收取醫療保險費的提案。

CMS官員Chiquita Brooks-LaSure致信給喬州指出，疫情流行期間，公眾可能無法滿足必須工作才能獲得醫療白卡的要求，尤其對非常需要醫療保險的低收入戶，更非合適作法。坎普政府當時曾說，會在法庭上對該決定提出反訴。

共和黨人表示，喬州此提案是個替代全面擴充「可負擔醫療法案」(Affordable Care Act)的更佳方案，目前全美有38個州施行類似措施。該提案試圖在頭兩年將大約5萬名貧困且無保險的喬州居民加入醫療補助計畫，但這些新投保者必須參與工作、職業培訓、教育、志願服務或其他類似活動，且每月至少80小時。

喬州民主黨人表示，由於前總統歐巴馬簽署的可負擔醫療法案全面擴充醫療補助，不僅可使數十萬人得到保險，更可由聯邦政府承擔90%的費用。坎普表示，從長遠來看，全面擴大醫療補助將使該州花費太多。

拜登政府正在單獨審查喬州對於居民購買健保的改革提案。其中提到，喬州居民將繞過healthcare.gov，通過私人代理購買聯邦補貼的醫療保險，這提案先前也已得到川普政府的批准。

喬州 醫療保險 低收入

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