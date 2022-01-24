影／忘記麥克風沒關？拜登罵福斯記者「愚蠢的王八蛋」

美國總統拜登又惹出失言風波。路透

美國總統拜登 24日在白宮 舉行記者會，散場時，福斯新聞記者杜西（Peter Docy）向拜登提出一個通膨的問題，未料拜登竟回應「愚蠢的王八蛋（stupid son of a bitch）」，引發外界熱議。

英國獨立報報導，杜西在媒體紛紛退場時，突然問拜登「你認為通貨膨脹 是期中選舉的政治負擔嗎？」拜登則回應，「不，這是一筆巨大的財富。」並又接著說「更多的通貨膨脹，真是個愚蠢的王八蛋（What a stupid son of a bitch）。」

目前尚不清楚拜登是否以為麥克風關了才會說髒話，白宮尚未做出回應。對此，杜西顯得不是很在意，說他甚至沒有聽到拜登的回應，因為房間內滿是噪音。

美國有線電視新聞網（CNN）白宮記者柯林斯（Kaitlan Collins）表示，拜登說話時完全知道他面前有麥克風，「麥克風就在那面前，這不像是他走進書房時忘記他西裝外套衣領上有別麥克風，它就在他面前」。