影／忘記麥克風沒關？拜登罵福斯記者「愚蠢的王八蛋」

美國總統拜登 24日在白宮 舉行記者會,散場時,福斯新聞記者杜西(Peter Docy)向拜登提出一個通膨的問題,未料拜登竟回應「愚蠢的王八蛋(stupid son of a bitch)」,引發外界熱議。

英國獨立報報導,杜西在媒體紛紛退場時,突然問拜登「你認為通貨膨脹 是期中選舉的政治負擔嗎?」拜登則回應,「不,這是一筆巨大的財富。」並又接著說「更多的通貨膨脹,真是個愚蠢的王八蛋(What a stupid son of a bitch)。」

目前尚不清楚拜登是否以為麥克風關了才會說髒話,白宮尚未做出回應。對此,杜西顯得不是很在意,說他甚至沒有聽到拜登的回應,因為房間內滿是噪音。

美國有線電視新聞網(CNN)白宮記者柯林斯(Kaitlan Collins)表示,拜登說話時完全知道他面前有麥克風,「麥克風就在那面前,這不像是他走進書房時忘記他西裝外套衣領上有別麥克風,它就在他面前」。

HOT MIC: Biden calls Peter Doocy a “Stupid Son of a B*tch” for asking a question about inflation. pic.twitter.com/q5LQIb1KpL