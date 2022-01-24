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冒充孫子向祖母求救借錢 詐騙份子被反將一軍 移送法辦

記者顏伶如／綜合報導
嫌犯高梅茲。(納蘇郡警局)
嫌犯高梅茲。(納蘇郡警局)

住在紐約錫福德(Seaford)的一名73歲婦人，日前接到一通孫子打來的求救電話，聲稱酒後開車被捕，急著籌措8000元交保。婦人明知接到詐騙電話，卻虛與委蛇，配合演出，並同意提供8000元現鈔，嫌犯上門取款時則被埋伏員警逮個正著，遭到三級重竊盜罪未遂(attempted grand larceny)罪名移送法辦。嫌犯拿到婦人親手交付的厚重信封袋裡，裝的其實是一疊餐巾紙。

長島納蘇郡(Nassau County)警方日前發表聲明指出，28歲嫌犯高梅茲(Joshua Estrella Gomez)20日被捕後，以三級重竊盜罪未遂罪名移送法辦。

警方指出，在這起針對老年人下手的「老人詐騙」(Elder Scam)案件中，73歲婦人接到自稱是孫子的求救電話說酒駕被捕，會找律師幫忙，婦人緊接著又接到另一通聲稱是辯護律師的來電，要求提供8000元保釋金。第三通電話則自稱保釋官，即將前往婦人住所取錢。

婦人通報警察之後，員警在婦人住處外圍埋伏。高梅茲從婦人手中拿到一個信封袋之後，立即遭到員警逮捕。高梅茲出庭傳票( appearance ticket)註明過堂日期為2月3日。

婦人接受地方電視台CBS2訪問時，要求姓名保密，僅以珍恩(Jean)名字稱呼。她說，接到第一通電話時就知道是詐騙，「我知道那是騙人的，他們騙不倒我的」。

珍恩說：「男子在電話中不斷喊我『祖母』，還說因為酒駕被捕，我孫子年紀都還小，還不到開車年齡，一聽就知道是詐騙。」

陸續又接到聲稱是辯護律師及保釋官的來電，珍恩說，在電話中告知，提供保釋金沒問題，但對方必須親自上門取錢。她表示：「我以為他們不會相信，想不到他們竟然上鉤。」

談到與詐騙份子鬥智的心情，珍恩形容，感覺就是「被我抓到了吧」。她說，許多民眾成為這種詐騙犯罪的受害者，通常聽到消息都是受害者的錢已經被騙走。

商業內幕(Business Insider)網站報導，納蘇郡警方發言人列布朗(Richard Lebrun)指出，民眾應該封鎖( block)不明來電與簡訊，以免遭到詐騙；若接到電話聲稱有親友被捕，應該直接找當事人或家屬查證，切莫衝動行事，「若是合法程序，當事人都有充裕時間可以繳交款項」。

列布朗也說，千萬不要以禮物卡(gift cards)或匯款將款項轉給不明人士或機構。

詐騙 長島 警察

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