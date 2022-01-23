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全美破7000萬確診…CNBC：2年來疫情難料 未來可能也是

「這不是訂披薩 30分鐘就送達」快篩劑需求增 擴大生產

編譯林聰毅／綜合外電
世界各地的快篩試劑需求暴增，快篩試劑製造商正加緊增聘員工與擴大產線，期能滿足全球日益殷切的需求 。。(美聯社)
世界各地的快篩試劑需求暴增，快篩試劑製造商正加緊增聘員工與擴大產線，期能滿足全球日益殷切的需求 。。(美聯社)

隨著Omicron變種病毒於世界各地迅速傳播，世界各地的快篩試劑需求暴增，快篩試劑製造商正加緊增聘員工與擴大產線，期能滿足全球日益殷切的需求 。

英國金融時報（FT）報導，快篩試劑產業之前以妊娠測試見稱，但這種情況在新冠疫情期間出現了重大轉變。

確診病例急增、推升檢測需求，使快篩試劑業者供應鏈難以應付，而各國政府未能在Omicron病毒來襲時提前規劃，更加劇供應鏈困境。

羅氏醫療診斷設備公司的執行長施耐克說：「所有政府突然都想要同時進行相同的檢測。」「這可不像是訂披薩，能在30分鐘後送達，我們需要一點點預警。」他說，正在與許多政府討論提供快速抗原檢測，以及需要實驗室處理的更準確PCR檢測。

英國承諾擴大廣篩計畫規模兩倍，美國要求保險公司每月支付八次檢測費用，同時首次資助免費檢測。美國最大快篩試劑供應商亞培公司（Abbott）已重啟在疫苗推出時所關閉的產線，並促請美國政府在需求低迷時期幫助維持檢測量能，使其能因應未來的變種病毒和服務。

許多製造商已提高產能，增加新產線、或現有產線24小時全天候營運，並尋找新的供應商。業者必須擴大規模，還要付更多錢買零組件，因為根據非政府組織FindDX的調查，細棉棒、試紙等物資短缺，導致價格上漲25%-40%。

西門子醫療公司（Siemens Healthineers）的健康照護業務主管佩丹表示：「對於這個產業來說，龐大的規模真的很難管理。」

檢測 變種病毒 供應鏈

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