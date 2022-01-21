佛州網紅沛提托命案 未婚夫生前筆記本「坦承殺人」

去年22歲網紅沛提托出發公路旅行後死亡，與她同行的未婚夫朗德瑞後來被發現陳屍在沼澤，警方在他的遺骸旁找到筆記本，內容坦承自己親手將未婚妻殺害。(美聯社)

去年22歲網紅沛提托(Gabrielle Petito)出發公路旅行後離奇失蹤，遺體於9月在懷俄明州 被尋獲，與她同行的未婚夫朗德瑞(Brian Laundrie)涉嫌重大；一個月後朗德瑞也被發現陳屍在父母住家附近的沼澤，警方在他的遺骸旁找到筆記本，內容坦承自己親手將未婚妻殺害。

聯邦調查局(FBI )指出，去年10月20日朗德瑞的遺體在佛羅里達州 卡爾頓保護區(Cartlon Reserve)的沼澤地被發現；死因為頭部一槍中彈，警方在現場找到一個背包、一把左輪手槍，以及他認罪的筆記本。

去年8月至9月小倆口行經懷俄明州，途中朗德瑞將沛提托勒斃後開始逃亡；期間警方雖然已對卡爾頓保護區搜索，不過事隔一個月後才發現朗德瑞的遺體，確切死亡時間並未公布。

聯調局21日宣布調查結案，但未公布朗德瑞筆記本中的內容，也未說明有關他謀殺沛提托的細節。

沛提托的父母在9月12日通報失蹤，當時女兒已失聯三周，兩人最後一次被人看見是在懷州的布里傑蒂頓國家森林(Bridger-Teton National Forest)；聯調局隨後展開大規模搜索，於當月19日在漫溪營地(Spread Creek Campground)發現遺體。

經過驗屍官分析，沛提托頭部有鈍器重擊的痕跡，脖子上也有明顯的勒痕，遺體發現時距離死亡時間已長達三至四周。

搜索朗德瑞的時間則超過一個月，直到沼澤的水位消退、卡爾頓保護區重啟後，警方再重新搜索；遺體尋獲的當天，朗德瑞的父母克里斯和蘿蓓塔‧朗德瑞(Chris and Roberta Laundrie)也向警方表示願意一同協助尋找兒子。

據福斯新聞(Fox News)拍到的畫面，執法人員確實在遺體旁發現筆記本，聯調局的聲明也確認，經家屬指認，筆記本確實屬於朗德瑞本人。

聯調局也在20日通知沛提托的父母調查結案，負責此案的特別調查員史奈德(Michael Schneider)說：「除了朗德瑞，調查過程並未發現其他涉嫌殘忍殺害沛提托的兇手。」