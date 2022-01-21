我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

只差33呎進美國 印度偷渡客1家4口 暴風雪中凍死

佛州網紅沛提托命案 未婚夫生前筆記本「坦承殺人」

佛州網紅沛提托命案 未婚夫生前筆記本「坦承殺人」

編譯林梅婕／綜合21日電
去年22歲網紅沛提托出發公路旅行後死亡，與她同行的未婚夫朗德瑞後來被發現陳屍在沼澤，警方在他的遺骸旁找到筆記本，內容坦承自己親手將未婚妻殺害。(美聯社)
去年22歲網紅沛提托出發公路旅行後死亡，與她同行的未婚夫朗德瑞後來被發現陳屍在沼澤，警方在他的遺骸旁找到筆記本，內容坦承自己親手將未婚妻殺害。(美聯社)

去年22歲網紅沛提托(Gabrielle Petito)出發公路旅行後離奇失蹤，遺體於9月在懷俄明州被尋獲，與她同行的未婚夫朗德瑞(Brian Laundrie)涉嫌重大；一個月後朗德瑞也被發現陳屍在父母住家附近的沼澤，警方在他的遺骸旁找到筆記本，內容坦承自己親手將未婚妻殺害。

聯邦調查局(FBI)指出，去年10月20日朗德瑞的遺體在佛羅里達州卡爾頓保護區(Cartlon Reserve)的沼澤地被發現；死因為頭部一槍中彈，警方在現場找到一個背包、一把左輪手槍，以及他認罪的筆記本。

去年8月至9月小倆口行經懷俄明州，途中朗德瑞將沛提托勒斃後開始逃亡；期間警方雖然已對卡爾頓保護區搜索，不過事隔一個月後才發現朗德瑞的遺體，確切死亡時間並未公布。

聯調局21日宣布調查結案，但未公布朗德瑞筆記本中的內容，也未說明有關他謀殺沛提托的細節。

沛提托的父母在9月12日通報失蹤，當時女兒已失聯三周，兩人最後一次被人看見是在懷州的布里傑蒂頓國家森林(Bridger-Teton National Forest)；聯調局隨後展開大規模搜索，於當月19日在漫溪營地(Spread Creek Campground)發現遺體。

經過驗屍官分析，沛提托頭部有鈍器重擊的痕跡，脖子上也有明顯的勒痕，遺體發現時距離死亡時間已長達三至四周。

搜索朗德瑞的時間則超過一個月，直到沼澤的水位消退、卡爾頓保護區重啟後，警方再重新搜索；遺體尋獲的當天，朗德瑞的父母克里斯和蘿蓓塔‧朗德瑞(Chris and Roberta Laundrie)也向警方表示願意一同協助尋找兒子。

據福斯新聞(Fox News)拍到的畫面，執法人員確實在遺體旁發現筆記本，聯調局的聲明也確認，經家屬指認，筆記本確實屬於朗德瑞本人。

聯調局也在20日通知沛提托的父母調查結案，負責此案的特別調查員史奈德(Michael Schneider)說：「除了朗德瑞，調查過程並未發現其他涉嫌殘忍殺害沛提托的兇手。」

懷俄明州 佛羅里達州 FBI

上一則

行政令草稿曝光 川普曾想讓國防部長「沒收投票機」

下一則

紐約市哈林區槍案 警1死1重傷 亞當斯上任首次警察殉職

延伸閱讀

喬治亞州離奇命案 他躺在床上時竟遭子彈射穿頭

喬治亞州離奇命案 他躺在床上時竟遭子彈射穿頭
TikTok網紅收入 賺贏大企業CEO

TikTok網紅收入 賺贏大企業CEO
羨慕嗎？抖音網紅明星年收逾1500萬元 勝過頂級CEO

羨慕嗎？抖音網紅明星年收逾1500萬元 勝過頂級CEO
「年薪破千萬」這些抖音網紅 賺的比頂級CEO還多

「年薪破千萬」這些抖音網紅 賺的比頂級CEO還多

熱門新聞

住在伊州春田市的Xuna Hu感謝大家對她的支持。(Xuna Hu提供)

Lowe's終於道歉 華女購物遭歧視 3600人簽署力挺

2022-01-20 11:04
春田市Lowe's店的白人男員工，忽視Xuna受到歧視，反而控告她錄影危害全店安全而要求她刪除影片。(影片截圖)

馬丁路德民權日 伊州華女當眾遭喝叱「滾回你的國家」

2022-01-17 22:05
洛斯蓋圖婦女布魯加為其兒子與朋友舉辦一系列非法酒色派對，於其愛達荷州阿達縣住所被捕。（阿達縣警方提供）

加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」

2022-01-19 21:21
曼哈頓時報廣場地鐵站發生一華裔女子被推落鐵軌身亡後，紐約市長亞當斯趕到現場視察，並發表談話。（美聯社）

時報廣場推華女入鐵軌致死 嫌犯自首「她非首個目標」

2022-01-15 17:44
Lowe's店內的白人員工，不斷要求Xuna刪除手機影片。(影片截圖)

歧視華女Lowe's店 族裔差別待遇累犯 千人連署要求道歉

2022-01-19 12:50
Omicron感染後仍可能病重，而且染疫復原後是否會有後遺症至今不明。圖為一名護士準備注射疫苗。（Getty Images）

後遺症不明、仍可能重病…Omicron「惹不得」6原因

2022-01-14 01:33

超人氣

更多 >
強生在國會被議員逼下台 竟用中文妙回「這句話」

強生在國會被議員逼下台 竟用中文妙回「這句話」
美國人平均年薪多少？華頓商學院教授：學生普遍高估

美國人平均年薪多少？華頓商學院教授：學生普遍高估
南加大熊湖全美「最受歡迎度假小鎮」 華人搶房搶到哭

南加大熊湖全美「最受歡迎度假小鎮」 華人搶房搶到哭
女兒外出聚會 全家中招 年輕人打完兩針也感染 華人紛自我隔離

女兒外出聚會 全家中招 年輕人打完兩針也感染 華人紛自我隔離
國企高幹當孩子面毆妻 她邊挨揍邊安慰「寶寶不要怕」

國企高幹當孩子面毆妻 她邊挨揍邊安慰「寶寶不要怕」