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華郵：透過Venmo或Paypal收取Airbnb房租將須申報

英國公衛當局發現 Omicron變種病毒還有「妹妹」

華郵：透過Venmo或Paypal收取Airbnb房租將須申報

記者顏伶如／綜合報導
從元旦開始，透過第三方支付平台(如Venmo、PayPal)收取商品或服務費用，一年當中毛收入超過600元便要填寫國稅局1099-K表格。(Pexels)
從元旦開始，透過第三方支付平台(如Venmo、PayPal)收取商品或服務費用，一年當中毛收入超過600元便要填寫國稅局1099-K表格。(Pexels)

從元旦開始，透過Venmo、PayPal或Cash App等第三方支付平台為商品或服務付款，一年當中金額超過600元便要向國稅局(IRS)申報。華盛頓郵報21日報導，這項新規將影響某些從事零工兼差(gig workers)的自雇者，以及經營副業的民眾。不過，親朋好友之間透過這些數位平台進行私人轉帳(personal transactions)則不受影響。

網路金融顧問機構Betterment稅務部主任布朗內肯特(Eric Bronnenkant)說，政府一直尋找填補稅收缺口(tax gap)的方式，因此要求越來越多交易必須向國稅局申報，「政策的終極目標值得讚賞，可以讓少報應稅收入(taxable income)變得更加困難」。

新規引起民眾產生不少混淆，最多民眾詢問的重點包括：

＊上館子用餐透過支付平台與友人拆帳埋單，會不會被課稅？

華盛頓郵報報導，到餐廳消費與友人拆帳、親友生日時轉帳表示祝賀，都不會遭到課稅。國稅局新規追查重點在於追蹤收入來源，而非親朋好友之間的私人轉帳。

從元旦開始，透過第三方支付平台收取商品或服務費用，一年當中毛收入超過600元便要填寫國稅局1099-K表格，自製手工T恤在Etsy交易網站的銷售所得以及Airbnb的租屋收入，都包括在內。

金融轉帳服務機構Zelle Network網站則張貼公告指出，國稅局要求提供1099-K表格的新規並不適用Zelle。

Zelle母公司Early Warning Services對華盛頓郵報指出，親友之間的Zelle轉帳以及透過Zelle繳付的小額合法交易，並不適用於國稅局新規，因為Zelle只負責金融機構之間的訊息傳送，但Zelle並未擁有帳號，也沒有處理帳款結算(settlement)。

＊兼差小額收入會不會被國稅局追稅？

華盛頓郵報分析，國稅局並不是推出新稅，只是對於申報有了新的要求。這項新規並不影響2021年度報稅，但從2022報稅年度開始，零工兼差者及從事副業者將收到1099-K表格。

＊第三方支付平台怎麼知道收到款項是否為生意收入？

Cash App網站指出，2022報稅年度銷售毛額超過600元的商業帳戶將適用1099-K表格，私人帳戶則不包括在內。

布朗內肯特說，民眾仍有可能在陰錯陽差之下收到1099-K表格，在這種情況下便需要向國稅局解釋款項並非應稅收入。

＊賣掉家裡二手物品，會不會被課稅？

報導分析，除非民眾從事二手商品販賣事業，否則把家中舊物轉手賣出，並不會被課稅。

＊為了省去申報的麻煩，是否應該回歸「只收現金」(cash only)模式？

華盛頓郵報指出，應申報稅款卻未向國稅局申報，將有嚴重法律後果，雖然國稅局目前有著積案沉重、人手短缺等問題，但逃漏稅者終有被抓到的一天。報稅收入不但是申請貸款時金融機構的審核依據，布朗內肯特說，收入少報可能因此無法獲得勞動所得稅收抵免(earned-income tax credit，EITC)。

從長期角度來看，收入未報或少報還可能影響未來領取的社安金金額多寡。

國稅局 華盛頓郵報 報稅

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