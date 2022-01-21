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反疫苗也反口罩 共和黨肯塔基州聯邦眾議員馬西確診

記者顏伶如／綜合報導
共和黨籍肯塔基州聯邦眾議員馬西(Thomas Massie)，是對新冠疫苗及戴口罩規定反對最強烈的國會議員之一。(美聯社)
共和黨籍肯塔基州聯邦眾議員馬西(Thomas Massie)，是對新冠疫苗及戴口罩規定反對最強烈的國會議員之一。(美聯社)

共和黨籍肯塔基州聯邦眾議員馬西(Thomas Massie)是對新冠疫苗及戴口罩規定反對最強烈的國會議員之一，之前對媒體透露並未接種疫苗。馬西20日在推特發文寫道，確診感染新冠病毒。

13日剛滿51歲的馬西在推文中表示，居家病毒檢測以及核酸檢測(PCR)結果都證實感染新冠病毒。他寫道：「我出現類似感冒及過敏的症狀，持續約一天，現在似乎已經沒事了。」

馬西指出，下周之前將不會參加國會的現場投票或面對面開會，也不會有公開露面的行程，「我沒打疫苗，也沒打補強針」。

馬西在推文中表示，感染新冠病毒但病情相對緩和，因為這次並非第一次感染新冠病毒。

他說：「我無法確定，但我懷疑我的症狀一直頗為輕微，是因為兩年之前就曾染疫的關係。或者，是因為這次是感染Omicron變種病毒的緣故？」

馬西強烈反對新冠疫苗及戴口罩規定，曾多次公開批判白宮首席防疫顧問、美國國家過敏和傳染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)院長佛奇(Anthony Fauci)。

為了抗議華府市府最新頒布的疫苗接種令，馬西上周在推特發文寫道，他的辦公室團隊將不會遵守新規，決定不向華府餐廳訂購外帶餐點，「我們會到維吉尼亞州買食物，帶到辦公室來吃。我們國家首都變得真可悲。」

有線電視新聞網(CNN)報導，所有民主黨籍聯邦眾議員均已接種新冠疫苗，馬西則屬於某些不願打疫苗或不願透露是否接種疫苗的共和黨籍聯邦眾議員。

另一方面，眾議院天然資源委員會(House Natural Resources Committee)主席、民主黨籍亞利桑納州聯邦眾議員葛里哈瓦(Raúl Grijalva)20日也發表聲明表示，19日接受新冠病毒檢測結果呈現陽性。

他表示，將遵守美國疾病管制暨預防中心(CDC)的隔離指南，並通知曾有近距離接觸的對象，幕僚也將遵循疾管中心的病毒檢測與隔離規定。

73歲的葛里哈瓦2020年8月就曾染疫。

疫苗 檢測 眾議員

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