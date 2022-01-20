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雷傑納隆科學獎前40名決賽名單出爐 15華生入圍

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雷傑納隆科學獎前40名決賽名單出爐 15華生入圍

記者張筠／華盛頓報導
雷傑納隆科學獎(Regeneron STS)揭曉前40名決賽選手名單，華裔學生至少15人。(主辦方提供)
雷傑納隆科學獎(Regeneron STS)揭曉前40名決賽選手名單，華裔學生至少15人。(主辦方提供)

「少年諾貝爾獎」雷傑納隆科學獎(Regeneron STS)決賽入圍名單20日公布，前40名入圍學生中有至少15名華裔高中生，分別來自加州、紐約、新澤西等十州，其中加州和紐約入圍的華裔學生並列最多，分別有三名，賓州兩名，其他七州各有一名。

入圍前40的每名學生至少獲得2萬5000元獎金，他們將在3月9日至16日為期一周的決賽中角逐前十名次，競爭總額超過180萬元的獎金，入圍決賽的學生也將在3月13日舉辦的線上活動中向公眾展示作品，與頂尖科學家交流，勝者將獲得獎金4萬元到25萬元不等，決賽前十名勝者名單將於3月15日在線上直播典禮中揭曉。

入圍的華裔學生包括加州亞凱迪亞高中(Arcadia HS)的王語安(Ethan Wong)，洛杉磯Palisades Charter高中的江天琪(Theodore Jiang)，派洛斯福德半島高中(Palos Verdes Peninsula HS)的Vivien He。

紐約州Syosset高中的Ethan Chiu，亨特學院附屬高中(Hunter College High School)的Victoria Li，Ward Melville高中的Amber Luo。

賓州有兩名，分別是Parkland高中的Victor Cai，以及匹茲堡Shady Side學院的Steven Liu。

另外七人來自不同地區，包括佛州邁阿密Coral Reef高中的Krystal Li，北卡William G. Enloe高中的Daniel Shen，新澤西州普林斯頓國際數理學校(Princeton International School of Math and Science)的Atticus Wang，亞利桑那州 BASIS Chandler的Ella Wang，麻州波士頓大學學院(Boston University Academy)的Zoe Xi，密西根州Cranbrook Kingswood高中的Margaret Yang，華盛頓州Eastlake高中的Christine Ye。

入圍決賽的前40名學生來自37所學校，共19個州，入圍項目涵蓋動物科學、行為和社會科學、生物工程、細胞和分子生物學、化學、計算生物學、計算機科學、工程、環境科學、數學、材料科學、醫學和健康、物理學、植物科學等領域。

入圍 加州 華裔

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