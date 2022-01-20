我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨聯邦眾議員庫維拉 德州住家遭FBI搜索

英相強生遭逼宮之際 剛滿月的女兒確診新冠

民主黨聯邦眾議員庫維拉 德州住家遭FBI搜索

記者顏伶如／綜合報導
民主黨籍德州聯邦眾議員庫維拉。(美聯社)
民主黨籍德州聯邦眾議員庫維拉。(美聯社)

聯邦調查局(FBI)19日晚間發表聲明指出，調查人員正在民主黨籍德州聯邦眾議員庫維拉(Henry Cuellar)的住家，進行「法院授權」(court-authorized)的搜索。庫維拉發言人則對有線電視新聞網(CNN)指出，庫維拉全面配合調查。

德州媒體「箴言報」(The Monitor)記者岡薩雷茲(Valerie Gonzalez)19日晚間在推特分享照片並發文寫道，到了當地晚間7時30分左右，庫維拉住家外已有大批聯邦調查局探員出現，把多個大袋子、塑膠箱子以及一個電腦，放上有著聯邦政府標誌的車輛裡，某些探員正為物品一一登記。

66歲的庫維拉為民主黨中間派，曾任律師及德州州務卿，2005年起出任德州第28選區聯邦眾議員。

有線電視新聞網報導，庫維拉從12日以來就沒有在眾議院親自投票，而是透過委託書允許其他眾議員代為行使投票權。

報導指出，聯邦調查局19日晚間證實，正在庫維拉位於拉雷多(Laredo)的住處，進行「法院授權」的搜索，由於搜索行動持續進行中，無法透露細節。

庫維拉發言人對有線電視新聞網指出，庫維拉全面配合調查，「承諾確保維持正義與法律」。

「箴言報」報導，庫維拉位於拉雷多市中心區的競選總部辦公室，19日晚間遭到聯邦調查局探員同步搜查。

庫維拉為眾議院撥款委員會(House Appropriations Committee)，在德州代表選區包括拉雷多及聖安東尼奧。

德州 眾議員 投票

上一則

FBI：詐騙犯藉不實QR碼竊取民眾財務資訊

延伸閱讀

羅斯挑戰瑪麗奧 再選國會眾議員

羅斯挑戰瑪麗奧 再選國會眾議員
檢察長確診 德州3大首長中鏢

檢察長確診 德州3大首長中鏢

荷姆斯案最終宣判或等到勞工節後 檢察官將撤銷3項指控

荷姆斯案最終宣判或等到勞工節後 檢察官將撤銷3項指控
脫衣舞孃遭剝削 集體控告RCI娛樂控股要求賠償

脫衣舞孃遭剝削 集體控告RCI娛樂控股要求賠償

熱門新聞

Omicron感染後仍可能病重，而且染疫復原後是否會有後遺症至今不明。圖為一名護士準備注射疫苗。（Getty Images）

後遺症不明、仍可能重病…Omicron「惹不得」6原因

2022-01-14 01:33
春田市Lowe's店的白人男員工，忽視Xuna受到歧視，反而控告她錄影危害全店安全而要求她刪除影片。(影片截圖)

馬丁路德民權日 伊州華女當眾遭喝叱「滾回你的國家」

2022-01-17 22:05
曼哈頓時報廣場地鐵站發生一華裔女子被推落鐵軌身亡後，紐約市長亞當斯趕到現場視察，並發表談話。（美聯社）

時報廣場推華女入鐵軌致死 嫌犯自首「她非首個目標」

2022-01-15 17:44
CDC雖表示不會改變戴口罩指南，但亞馬遜網站上N95和KN95口罩的售價已直線飆高。（美聯社）

CDC未改變戴口罩指南 但N95售價飆到「荒謬」

2022-01-12 19:29
Lowe's店內的白人員工，不斷要求Xuna刪除手機影片。(影片截圖)

歧視華女Lowe's店 族裔差別待遇累犯 千人連署要求道歉

2022-01-19 12:50
洛斯蓋圖婦女布魯加為其兒子與朋友舉辦一系列非法酒色派對，於其愛達荷州阿達縣住所被捕。（阿達縣警方提供）

加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」

2022-01-19 21:21

超人氣

更多 >
歧視華女Lowe's店 族裔差別待遇累犯 千人連署要求道歉

歧視華女Lowe's店 族裔差別待遇累犯 千人連署要求道歉
加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」

加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」
Omicron多輕症不怕？專家曝這後遺症恐致工作能力喪失

Omicron多輕症不怕？專家曝這後遺症恐致工作能力喪失
「人魔」法國影帝加斯帕尤利爾滑雪意外 37歲驟逝

「人魔」法國影帝加斯帕尤利爾滑雪意外 37歲驟逝
蔡崇信砸近2億 買紐約73層豪宅頂樓 去年才買同棟公寓

蔡崇信砸近2億 買紐約73層豪宅頂樓 去年才買同棟公寓