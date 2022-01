民主黨聯邦眾議員庫維拉 德州住家遭FBI搜索

聯邦調查局(FBI)19日晚間發表聲明指出,調查人員正在民主黨籍德州 聯邦眾議員 庫維拉(Henry Cuellar)的住家,進行「法院授權」(court-authorized)的搜索。庫維拉發言人則對有線電視新聞網(CNN)指出,庫維拉全面配合調查。

德州媒體「箴言報」(The Monitor)記者岡薩雷茲(Valerie Gonzalez)19日晚間在推特分享照片並發文寫道,到了當地晚間7時30分左右,庫維拉住家外已有大批聯邦調查局探員出現,把多個大袋子、塑膠箱子以及一個電腦,放上有著聯邦政府標誌的車輛裡,某些探員正為物品一一登記。

66歲的庫維拉為民主黨中間派,曾任律師及德州州務卿,2005年起出任德州第28選區聯邦眾議員。

有線電視新聞網報導,庫維拉從12日以來就沒有在眾議院親自投票 ,而是透過委託書允許其他眾議員代為行使投票權。

報導指出,聯邦調查局19日晚間證實,正在庫維拉位於拉雷多(Laredo)的住處,進行「法院授權」的搜索,由於搜索行動持續進行中,無法透露細節。

庫維拉發言人對有線電視新聞網指出,庫維拉全面配合調查,「承諾確保維持正義與法律」。

「箴言報」報導,庫維拉位於拉雷多市中心區的競選總部辦公室,19日晚間遭到聯邦調查局探員同步搜查。

庫維拉為眾議院撥款委員會(House Appropriations Committee),在德州代表選區包括拉雷多及聖安東尼奧。

