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英特爾下月將推「比特幣挖礦晶片」 傳已獲客戶簽約

編譯葉亭均／綜合外電
英特爾（Intel）將推出一款比特幣挖礦晶片。（路透）
英特爾（Intel）將推出一款比特幣挖礦晶片。（路透）

英特爾（Intel）很快將推出一款比特幣挖礦晶片，目標從興旺發展的加密貨幣經濟中帶入新的營收，而且根據報導，英特爾已經招攬到客戶，與一家加密貨幣挖礦新創公司簽訂長期合約。

巴隆周刊報導，英特爾計畫在2月23日舉行的國際固態電路研討會（ISSCC）發表一款全新「Bonanza Mine」加密挖礦晶片，這款晶片被形容為是「超低電壓節能比特幣挖礦特殊應用晶片（ASIC）」。

英特爾發言人已證實上述消息，表示「英特爾已經完成數年來的SHA 256優化特殊應用晶片的設計工作，最初是在英特爾實驗室展開探索作業。」「我們未來將分享更多細節。」

另據福斯財經網報導，加密貨幣挖礦新創公司GRIID已經與英特爾簽下長達四年的合約，將採用其BMZ2挖礦特殊應用晶片。

比特幣挖礦晶片能提供強大的運算力，協助驗證在比特幣網絡上的交易並增加比特幣的供應。比特幣是以每10分鐘生產6.25個幣的速度被「挖出」，因為每10分鐘就有批次交易被比特幣礦工增加到區塊鏈之上。

英特爾也計畫今年推出名為Arc Alchemist的繪圖處理器（GPU），這些晶片是遊戲用途，但也能用於乙太幣或其他加密或幣的挖礦。

切入加密挖礦晶片領域凸顯英特爾正尋求在PC、伺服器、資料中心等核心市場之外另闢營收。但巴隆周刊指出，即使英特爾的ASIC和GPU能在加密領域搶下市占，對於拉動該公司營收的力量也僅是九牛一毛。

Wedbush證券公司晶片分析師布萊森（Matt Bryson）表示：「英特爾有兩大問題，一是晶片設計落後於超微（AMD），而製造落後於台積電。他們必須奪回這些基礎優勢，而非從一個無法預測的市場尋找輔助營收。」

布萊森估計，加密領域的ASIC和GPU每季產業營收約10億美元，即使英特爾拿下30%市占，也僅產生每季3億美元的營收；相較下，英特爾預期在2022年的營收達734億美元。

但布萊森說，英特爾進軍GPU領域，如果確實會產生影響，那應該是會對輝達（Nvidia）造成一些壓力，「如果英特爾在GPU領域加強競爭，而輝達在遊戲或客戶相關的GPU銷售中損失幾億，輝達遭遇的損失影響，將大過於英特爾每季增加5億美元的營收」。

晶片 營收 比特幣

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