歧視華女Lowe's店 族裔差別待遇累犯 千人連署要求道歉

Lowe's店內的白人員工，不斷要求Xuna刪除手機影片。(影片截圖)

伊州 春田市工具與家用品連鎖店Lowe's歧視華裔 事件，經本報首先公開經過後引起廣大迴響，當地主流媒體19日跟進報導，在此同時，伊州州眾議員馬靜儀19日表示，至少有兩位春田市居民向她反應，曾在該店經歷不舒服的族裔歧視；另方面，馬靜儀發起要求該店道歉並強化員工訓練的連署，已有約1500人簽名聲援。

華裔女子Xuna Hu在臉書公布了於該店的經歷，事件發生當天為民權領袖馬丁路德.金恩紀念日，她在Lowe's(3101 Wabash Ave.)店購買火盆時，遇到一對白人母女走過來，其中年紀較長者對Xuna說，「你兩個都要？你結帳了沒？」Xuna回答她兩個都要買，但在等家人來幫忙搬運，因此還沒付錢，白人婦女說，「你還沒結帳就不算你的，我要拿走一個」。

Xuna客氣讓出其中一個火盆給該名婦女，沒想到這位女性不但沒有道謝，反而告訴她，「你要知道這就是美國法律，否則你滾回你的國家去」。

Xuna當場要求對方道歉但被拒，她隨後跟著白人母女到結帳台，並與在場的另一名白人男員工說明情形，以為可以獲得聲援的Xuna，卻大失所望。

該名男員工不斷告訴Xuna必須立刻刪除手機影片，且提到「 其錄影行為已經威脅到他與全店的安全」，雖然Xuna再三表示她有權錄影自保，且希望商店可以幫忙報警，但該位姓名為David的員工，依舊堅持要求Xuna刪除影片，明顯忽視白人婦女的歧視言論。

在伊州國會參議員德賓辦公室任職的海克勒(Stacie Barton Hackler) ，獲知Xuna的經歷後也站出來分享自己的歧視經歷，她說，可見Lowe's春田店是忽視族裔正義的累犯。

她說，去年2月12日與丈夫(不同族裔)前往該店選購廚房櫃臺、櫥櫃，當時該區只有他們一對夫婦，然而兩人等了約30分鐘，才獲得值班店員Robert首肯接待，「我們告訴店員，我們已經知道要買哪些櫥櫃，也量好了尺寸，希望他可以提供估價」。

然而Robert接著卻告訴他們他很忙，而且快下班了，還要求海克勒應該通過電子郵件先預約，同時抱怨海克勒夫婦沒有提供尺寸，海克勒說，糟糕的客戶服務讓他們非常沮喪，接下來發生的事情，卻更使他們震驚。

海克勒說，這名店員以各種理由拒絕為他們服務，但他一轉身卻用截然不同的態度接待一對剛來的白人夫婦，「我聽見該對夫婦請Robert估算他們的櫥櫃價格，該店員立即很客氣請他們坐下，並當場為他們估價」，海克勒說，對不同膚色的顧客提供差別巨大的服務，「只有用種族歧視 才能解釋其行為」。

另一名住在春田市的韓裔婦女，也向馬靜儀致電提到在同一家店因為族裔受到不公平對待。

馬靜儀說，對於種族歧視容忍，只會讓問題惡化，她呼籲大家一起加入連署，網址：https://chng.it/6Jv9tjx7fQ。