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後臉書時代作者：臉書策略大轉彎 面對批評不再找藉口

中央社台北19日電
「後臉書時代」作者史蒂芬‧李維表示，臉書公司(已改名為Meta)以往會試圖在規避責任的情況下追求成長，最近卻發生近年最大改變。(美聯社)
「後臉書時代」作者史蒂芬‧李維表示，臉書公司(已改名為Meta)以往會試圖在規避責任的情況下追求成長，最近卻發生近年最大改變。(美聯社)

「後臉書時代」作者史蒂芬‧李維（Steven Levy）今天表示，臉書公司（已改名為Meta）以往會試圖在規避責任的情況下追求成長，最近卻發生近年最大改變，面對外界批評不再找藉口或道歉了事，部分原因可能是臉書轉換營運重心，朝虛擬實境公司發展。

長期採訪科技新聞的美國記者史蒂芬‧李維今天晚間出席由天下雜誌舉辦的「後臉書時代」新書線上發表會，以英文進行對談，初估約400人參與。

史蒂芬‧李維於2006年首次遇見臉書創辦人查克柏格（Mark Zuckerberg），後來持續研究，曾9次親訪查克柏格，花費3年時間深度訪談臉書核心團隊與基層員工數百人，寫成「後臉書時代」一書，成為美國調查臉書的立法與監管單位人手一本的關鍵讀物。

史蒂芬‧李維在新書發表會說，查克柏格的個人特質主導了臉書發展，他對臉書有完全的掌控權，幾乎所有事情都有查克柏格的影子。

史蒂芬‧李維表示，人們使用臉書，是因為具有實用性，當臉書擁有龐大用戶基礎時，也可能吸引有心人士濫用臉書，因此臉書有責任遏止不當行為。

根據史蒂芬‧李維觀察，臉書以往會宣稱有些不當行為來自無法改變的人性，藉此規避應負的責任，但人性不該被當作藉口。隨著撰寫「後臉書時代」這本書，他發現越來越多臉書消極應對的方法。

即使如此，史蒂芬‧李維仍不認為臉書是邪惡的公司，只是查克柏格和臉書團隊試圖在規避責任的情況下追求成長。

他也發現，臉書最大的改變發生在最近，改變了應對外界審查和批評的策略，決定不再找藉口開脫或道歉了事。雖然他不清楚具體原因，但推測可能是臉書改變了營運重心，朝查克柏格形容的虛擬實境公司發展，並將公司改名為Meta。

史蒂芬‧李維表示，臉書取得大量用戶資訊，造成很多詭異的事情發生。例如臉書可能知道用戶停留在哪個畫面，藉此判斷用戶喜好，並根據對用戶的認識來推播廣告。

經過這些年來近距離觀察臉書後，史蒂芬‧李維坦言，自己已成為「更知情的消費者」，變得更謹慎使用社群媒體；由於更了解廣告與用戶行為的關聯性，他對隱私會多一點控制，例如有時會限制貼文僅顯示給特定朋友。

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