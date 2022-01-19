市售居家病毒檢測劑傳哄抬價格 參議員促FTC調查

媒體報導傳出市售新冠病毒居家檢測劑出現價格哄抬，參議員要求啟動調查。(美聯社)

媒體報導傳出市售新冠病毒居家檢測 劑出現價格哄抬，民主黨籍麻州聯邦參議員 馬基(Ed Markey)、康州聯邦參議員布魯曼索(Richard Blumenthal)19日上午共同致函聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission，FTC)主席麗娜汗(Lina Khan)，要求啟動調查。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，馬基與布魯曼索在信中指出，受到Omicron變種病毒疫情 升高影響，消費者對於居家病毒檢測劑需求量增加，某些人士利用特殊市場條件操弄獲利，包括販賣偽造的病毒檢測劑，或者趁機大肆哄抬價格。

紐約檢察長詹樂霞(Letitia James)上個月曾發表聲明指出，接獲居家病毒檢測劑涉嫌哄抬價格的投訴，提醒消費者注意。她指出，某些病毒檢測組售價翻了一倍，甚至以原本價格的三倍兜售。

哥倫比亞廣播公司報導，馬基19日同時發函居家病毒檢測劑製造廠商，呼籲價低價格，並要求廠商交出製造成本的資料。

馬基在信中舉例說，根據媒體報導，英國的居家病毒檢測劑製造商生產每個抗原檢測劑的成本約2元，但售價卻超過20元。

馬基發函對象包括亞培藥廠(Abbott)、Access Bio、ACON Laboratories、碧迪公司(Becton, Dickinson & Company)、Celltrion USA、Ellume Health、iHealth Labs、InBios International、OraSure Technologies以及Quidel。

另外，馬基也發函販賣居家病毒檢測劑的零售業者，包括沃爾瑪(Walmart)、亞馬遜( Amazon)、克羅格(Kroger)、CVS健康集團(CVS Health)、華格林(Walgreens)、Rite Aid、 Sam's Club、目標超商(Target)以及好市多(Costco)量販店。

馬基對哥倫比亞廣播公司發表聲明說，居家病毒檢測劑的價格應該讓一般美國民眾都能負擔得起，才能讓民眾保護自己與家人、社區，避免新冠病毒傳播。

他說，聯邦政府持續努力，讓民眾可以更容易獲得病毒檢測，但製造商與零售商也應該基於公共衛生危機的前提，販賣對抗病毒傳播的重要用品。

馬基指出：「疫情並不是應該拿來做為剝削消費者以謀求暴利的時機。」