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墮胎權倡議團體：不再支持席納瑪連任

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墮胎權倡議團體：不再支持席納瑪連任

記者顏伶如／綜合報導
民主黨中間派聯邦參議員席納瑪阻擋投票權法案，政治後果儼然已開始發酵。墮胎權倡議團體「艾蜜莉名單」發表聲明指出，不再支持席納瑪連任。(美聯社)
民主黨中間派聯邦參議員席納瑪阻擋投票權法案，政治後果儼然已開始發酵。墮胎權倡議團體「艾蜜莉名單」發表聲明指出，不再支持席納瑪連任。(美聯社)

民主黨中間派人物亞利桑納州聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)阻擋投票權法案，政治後果儼然已開始發酵。墮胎權倡議團體「艾蜜莉名單」(Emily's List)發表聲明指出，不再支持席納瑪連任。

「艾蜜莉名單」是1985年創立的政治行動委員會(political action committee)，成立宗旨在於協助支持墮胎權的民主黨籍女性候選人打贏選戰。

「艾蜜莉名單」主席巴特勒(Laphonza Butler)18日發表聲明表示，席納瑪若不願支持修改參院議事規則而讓投票權法案過關，在下次選舉時恐將發現自己變成「孤軍作戰」。

聲明中說，選民能夠行使投票權且對選舉結果具有信心，對「艾蜜莉名單」推動目標及國家利益都有重大關係，「我們與其他許多團體聯手，向席納瑪強調投票權法案必須在參院通過的重要性，但我們的考量迄今未獲回應」。

巴特勒表示，自從2018年選舉之後，「艾蜜莉名單」便沒有繼續為席納瑪背書或提供選舉贊助。

聲明指出，盟友、合作夥伴及選區選民都紛紛發聲，主張投票權的重要性遠遠超過晦澀難解的議事規則，但席納瑪卻拒絕採納，「這代表著下一次選舉時，她將發現自己變成孤軍作戰」。

巴特勒在聲明中說，如果席納瑪依然不願支持讓投票權法案通過，「我們認為她就是破壞了我們的民主基礎，她將斷送自己的勝利之路，艾蜜莉名單的追求目標受挫，因此我們無法為她角逐連任背書」。

席納瑪對福斯新聞網(Fox News)發表聲明指出，參院表決60票門檻的規定，曾經多次用來保護聯邦政策出現大幅變化，例如維護婦女就醫權益問題，「上周我在參院議場發言時就說過，出於善意的不同民眾之間，可能對於政策與策略存有歧見」。

她說：「出現這些誠懇的歧見屬於正常現象，對於提出不同建議的人，我都予以尊重」。

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