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央行提前升息預期濃厚 美債殖利率衝破2%幾成定局

編譯林奕榮／綜合外電
市場押注Fed將在3月大幅升息，推升美國10年期公債殖利率。路透
市場押注Fed將在3月大幅升息，推升美國10年期公債殖利率。路透

隨著交易員押注美國聯準會（Fed）和其他主要央行將加快收緊貨幣政策，美國10年期公債殖利率即將升破2%，而同年期德國公債殖利率則自2019年以來首度轉正，澳洲10年期公債殖利率則是去年10月以來首次站上2%。

美債10年期殖利率19日升至1.88%，可望締造2016年11月以來最大單月增幅，1月迄今已上漲了37個基點。愈來愈多投資人預期，Fed為了應對正在升溫的通膨，將在3月升息2碼，將是2000年以來首度以如此大的幅度調升利率；升息預期濃厚也促使期貨交易員爭相押注美債將在3月進一步下跌。

德國10年期公債殖利率也在19日首度由負值升至正值，一度升抵0.013%，站上2019年5月以來最高。市場押注歐洲央行（ECB）將把升息10個基點的時點，從原本預期的10月提前至9月；投資人也預期，ECB的政策利率將在明年底時升至正值。澳洲10年期公債殖利率19日盤中上漲多達6.8個基點至2.015%，為去年10月以來首見。

西太平洋銀行（Westpac）固定收益研究主管麥科洛（Damien McColough）表示：「美國10年期公債殖利率升抵2%已成定局，但升到這個水準後，賣壓將略為放緩。聯準會首次升息後，公債殖利率勢必進一步升高。」

美債殖利率的漲勢效應已擴散至其他市場，市場人士認為，Fed為了抑制通膨，收緊政策的步調會比原本預期快，且力道更強，投資人正在評估相關衝擊。全球債券正面臨賣壓，美元已走強；股市方面，高價科技股的賣壓最強。

英國12月消費者物價指數（CPI）年增5.4%， 創1992年以來最快增速，推升英國10年期公債殖利率升至疫情前的水準。

殖利率 升息 投資

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