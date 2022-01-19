川普集團財報文件被查出誤導 伊凡卡負責與銀行接洽

川普(左)及其女伊凡卡。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)19日報導，紐約檢察長詹樂霞(Letitia James)辦公室18日晚間遞交法院文件顯示，川普 集團(Trump Organization)提供給稅務單位及金融機構的財報，出現多數「誤導陳述及隱匿」；前總統川普長女伊凡卡 ‧川普(Ivanka Trump)是川普集團與貸款機構德意志銀行(Deutsche Bank)接洽的關鍵人物，負責擔保2017年之後提供財報正確無誤。

詹樂霞辦公室向法院指出，將要求川普、伊凡卡‧川普及川普長子小唐納 ‧川普(Donald Trump Jr.)提供證詞，以釐清三人對於提供不實財報資料的知情程度。詹樂霞辦公室表示，川普集團財報資料出現諸多「誤導陳述及隱匿」究竟由誰負責，調查人員將做出最後決定。

調查人員向法院指出，與川普集團層峰關係密切的數名證人，均已援引憲法第五修正案避免「自證其罪」(self-incrimination)法條自保，其他接受調查人員詢問的對象則聲稱對於事發過程記憶模糊，或坦承聽從公司高層命令行事。

根據法院紀錄，調查人員指出，以川普為名義提供給稅務機關及金融單位的財務資料出現不實陳述與隱匿，川普本人了解多少，是整起案件調查的核心重點。

調查人員向法院指出，伊凡卡‧川普及小唐納‧川普是否扮演川普代理人角色，還是在報稅或申請貸款過程中自行作主，也需要進一步釐清，檢察長辦公室必須取得兩人證詞，才能讓調查水落石出。

詹樂霞辦公室向法院指出，川普集團現任及前任員工總計有十多人已經向調查人員提供證詞指出，報稅資料是川普親自授權之下才提供的。

調查人員在法院紀錄中寫道，川普集團資產在財報中有遭到灌水的固定模式，讓川普財富顯得比實際價值來得高。

川普次子艾瑞克‧川普(Eric Trump)以及2020年向調查人員作證的前任川普集團財務長魏塞爾柏格(Allen Weisselberg)，各自面對調查人員提出大約500道問題時，均援引憲法第五修正案而未回答。