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華人合租共用地址 申請免費檢測盒失敗 民代關切

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華人合租共用地址 申請免費檢測盒失敗 民代關切

記者牟蘭／紐約報導
拜登政府於18日提前一天啟動「免費新冠居家快篩檢測劑」網站，允許每戶家庭可下一份訂單。(訂單截圖)
拜登政府於18日提前一天啟動「免費新冠居家快篩檢測劑」網站，允許每戶家庭可下一份訂單。(訂單截圖)

紐約市不少華人18日搶先申請聯邦政府提供的「免費新冠居家快篩檢測劑」(Free at-home COVID-19 tests)，但有民眾稱，因與他人合租，根本無法申請到檢測盒；國會眾議員孟昭文和市議員黃敏儀對此表示關切。

近70歲的法拉盛居民張先生18日表示，他與六名室友合租一間公寓，因一名室友日前確診新冠，他希望盡早篩檢，但聽聞核酸檢測的等待時間過長，寄望政府許諾的免費居家檢測盒篩檢；但他說，其中一名室友當日登錄聯邦網站申請後，被告知他們的住址已被註冊，無法預訂。

紐約親子互助會負責人黃妮可表示，法拉盛與布碌崙(布魯克林)等華人聚集地的居住條件與其他地區不同，許多新移民為節省開支，選擇與他人合租，「一個房間就是一個家庭，一到兩家庭的住宅，甚至可以住進十幾人，政府沒有考慮到這種『獨特』的居住環境」。

對於聯邦政府提供的免費居家檢測盒，黃妮可說，不少華裔家長當天在她互助群內提出關於無法預訂的問題；她表示，一個住址最多可申請註冊兩次居家檢測盒，若無法申請，她建議有需者可採用其他方式檢測。

選區包括法拉盛的市議員黃敏儀表示，她與國會眾議員孟昭文已溝通上述問題，並指出，因部分居民合租以及商業與住宅共用同一住址的原因，導致一些民眾無法申請檢測盒；她說，目前計畫為選區爭取更多的居家檢測盒，盡快提供給有需的民眾。

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對於如何申請聯邦的居家檢測盒，黃敏儀說，聯邦的申請網站提供中文服務，若有需要幫助申請的長者，請致電(718)888-8747諮詢詳情。

孟昭文表示，她與聯邦政府對於居家檢測盒等防疫措施密切溝通，建議當局應提供更多的語言協助，並為商住混合樓等租戶提供居家檢測盒，「我很感謝聯邦政府願意共同合作，我們會繼續努力，確保每個民眾都有居家檢測劑」。

若民眾無法成功申請檢測盒，最好採取其他檢測方式。(記者牟蘭／攝影)
若民眾無法成功申請檢測盒，最好採取其他檢測方式。(記者牟蘭／攝影)

檢測 聯邦政府 法拉盛

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