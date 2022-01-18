視訊裁員900人遭批的企業執行長 休息2個月回鍋再戰

網路貸款公司Better執行長Vishal Garg。(取材自LinkedIn)

網路貸款 公司Better執行長Vishal Garg將續任全職執行長，這距離他透過Zoom視訊會議 一口氣無預警開除900名他指控「打混」的員工引發軒然大波，還不到兩個月。

財經網站CNBC取得的內部備忘錄裡寫道，「Better執行長Vishal Garg從全職工作中休息了一段時間，以反思他的領導能力，重新與讓Better變得偉大的價值觀建立聯繫，並與一位行政主管擔任的教練密切合作」。Garg離開的這段時間由財務長Kevin Ryan代理。

這份備忘錄將事件歸咎董事會，說明Garg將重新擔任全職執行長，「對Garg和他致力做出改變，以便提供Better關鍵時刻所需的領導力、重點和願景，充滿了信心」。

備忘錄還透露，董事會成員Raj Date和Dinesh Chopra已辭職，儘管「非因與Better有任何意見分歧」。

Garg於12月1日召開視訊會議時，將市場效率、績效和生產力為解雇的理由。 財星雜誌（Fortune）後來報導，Garg指責員工效率低下且每天只工作兩小時，「偷取」同事和客戶的利益。

去年5月，Better宣布將與Aurora Acquisition公司合併以便掛牌上市，有一筆交易使該公司估值達約77億美元，其中包括軟銀領軍的15億美元上市後私募案（PIPE）。 大約是在裁員 的同時，Better立即收到Aurora和軟銀（SoftBank）7.5億美元的現金注資。媒體後來有多篇報導說，Better遭遇持續的審查，延遲了上市計畫。