世界OnAir／致命濃煙…紐約布朗士大火給我們的啟示

火災最致命的往往是迅速蔓延的濃煙。(示意圖，Getty Images)

紐約市布朗士 區(Bronx)一棟19層高、120戶的公寓日前發生大火，命喪火窟的17名死者，全都因吸入濃煙致死，35名傷者則生命垂危。這場堪稱紐約市32年來最慘烈的火災，「元凶」電暖器在失火前已連續使用數日，導致起火後迅速延燒周邊家具和易燃品。火勢雖在數分鐘後獲得控制，但致命的是，起火點住家的大門未關閉，以及公寓15樓本該自動關閉的逃生門，卻在事件發生時全敞開，導致濃煙瀰漫，消防隊員事後在各樓層均發現死傷者。

安柏瑞德航天大學（Embry-Riddle Aeronautical University）安全與應急機關管理學系助理教授張賢龢，在來美攻讀災害管理前，曾在台灣當過6年的消防官，也擔任過火場救火工作，有豐富的實務經驗。他表示，在火災事故現場常會發現，大部分民眾是被煙嗆死、而不是被火燒死。

張賢龢說，煙的物理特性是熱的氣體，垂直蔓延的速度比水平快，即使是水平蔓延也比人移動的速度快；因此「防煙」是公寓火災的重點，即使火勢蔓延，但能夠關起門，讓濃煙不致太快進入樓梯間，以爭取逃生時間。

紐約布朗士公寓大火造成17人死亡的慘劇。(Getty Images)

至於起火後該怎麼辦？張賢龢表示，歐美家庭的廚房裡多有滅火器，如果火勢不大，可以先用它來滅火；如果火勢太大，便先逃往安全的地方，但記得「要把門關上」，讓濃煙不致太快蔓延，並立刻報警。張賢龢說，像布朗士公寓大火，其他住戶若不知起火點在哪，最好的方法也是把自己家的門關起來，門縫用毛巾、衣服塞住，盡量延緩煙進來的速度，面對窗外、原地停留等待消防人員援救。

起火的布朗士公寓已有40年歷史，與現代新建大樓因年代不同，防災策略也不一樣，張賢龢說，不管建築新舊，最核心的觀念就是「防煙」。另一重點是，如果煙已進入屋內，因為熱煙是往上飄，可保持離地30公分的低姿勢，可以吸到一些空氣而存活。

紐約布朗士公寓大火，在窗邊等待救援的民眾。(Getty Images)

張賢龢說，布朗士火災除了大樓安全門未自動關閉，形成所謂的「煙囪效應」，會造成致命缺點外，另一個問題是，當天是否有安全門上了鎖，讓人逃生無「門」？這也是紐約消防局正在調查的重點之一。

而一般大眾如何這場火災中學習到教訓？張賢龢指出，使用電暖器會讓空氣變乾燥、加上高溫，本來就容易起火，「聖誕樹火災」也是美國冬天常發生的憾事；因此會發熱的東西與易燃品要分開，保持一公尺以上的距離。

本周「世界OnAir 」節目，主播卓賢邀請到張賢龢博士，分享日常生活中正確的防災觀念。張賢龢以台灣為例，分析許多違反住戶安全的例子，包括在樓梯間放置鞋櫃等問題。張賢龢說，關於煙霧探測器的一個簡單原則是，不能裝在煙很多的地方，例如廚房，應該裝在客廳或是房間外；而不同探測器裝設的地點也不同，「裝錯地方比沒有裝更慘」。他提醒大家，不要把探測器當作「狼來了」的故事，就算它有一百次誤報，只要有一次是準確的、能即時救命就夠了。

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