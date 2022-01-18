全美首例 德桑提斯提議成立特警機構 監控佛州選舉

佛州州長德桑提斯首開全美先例，提議成立特別警察機關，監控州內各項選舉。(美聯社)

華盛頓郵報18日報導，共和黨 籍佛羅里達州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)首開全美先例，提議成立特別警察機關，監控州內各項選舉。共和黨陣營對於這項提議的反應並不熱絡，投票 權倡議人士則擔心，這項措施將來恐淪為用來恫嚇選民的工具。

報導指出，德桑提斯向州議會提議，以600萬預算成立聽命州長指揮的「選舉犯罪及安全辦公室」(Office of Election Crimes and Security)，聘用52名人員派駐州內各地據點，針對各種選舉舞弊指控線索展開調查、偵測，並且逮捕觸犯選舉法規的嫌犯。

投票權專家指出，目前全美各州都沒有類似機構的存在。共和黨籍德州檢察長派克斯頓(Ken Paxton)2021年10月宣布成立「2021年德州選舉公正單位」(2021 Texas Election Integrity Unit)，但機構功能較德桑提斯建議內容簡單，人員不到10人，也不聽命於州長。

非營利選舉監督組織「競選法律中心」(Campaign Legal Center)投票權益律師戴茲( Jonathan Diaz)分析，提桑提斯所提、擁有無限制調查權限的機構並不存在於別州，原因在於選舉犯罪及投票詐騙並非嚴重龐大的問題。

戴茲說：「我最擔心的是，這個機構將被當成針對民權組織及選民展開騷擾、威嚇的一種工具。」

報導指出，民主黨籍佛州議員13日聯名致函司法部長加蘭德(Merrick Garland)。信中寫道，佛州出現具有傷害性的提議，基於政黨目的希望成立新的政府機構，以便監控投票過程，「類似提案必須受到監督，而我們也正在努力確保選舉過程能夠受到絕對信任」。

華盛頓郵報指出，德桑提斯的提案到目前為止並沒有獲得任何州議員連署。共和黨籍佛州眾議會議長斯普羅斯(Chris Sprowls)表示，德桑提斯推出提案是因為憂心警察單位缺乏專業訓練，不能有效查緝選舉犯罪，「我們會檢視提案內容，加以評估，觀察接下來發生的狀況」。