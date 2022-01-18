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不顧冬季風暴警報上山露營 北卡登山客受困獲救

記者顏伶如／綜合報導
一名男子周末前往皮斯加國家森林阿特洛伯步道結果受困，六名救難人員冒著大雪展開搜救，終於將這名登山客救出。(取自Haywood County Search & Rescue臉書)
一名男子周末前往皮斯加國家森林阿特洛伯步道結果受困，六名救難人員冒著大雪展開搜救，終於將這名登山客救出。(取自Haywood County Search & Rescue臉書)

華盛頓郵報18日報導，國家氣象局(National Weather Service)位於北卡羅來納州洛麗(Raleigh)的氣象站上周發布冬季風暴警報，但一名男子周末期間照樣前往皮斯加國家森林(Pisgah National Forest)長達30哩的阿特洛伯步道(Art Loeb Trail)登山及露營結果受困，六名救難人員冒著大雪展開搜救，終於將這名登山客救出。

北卡羅來納州洛麗氣象站14日發布冬季風暴警報，呼籲民眾應小心周末期間大雪、霙(sleet)、凍雨(freezing rain)來襲，20萬人恐怕面臨停電。北卡羅萊納州民州長庫柏(Roy Cooper)也呼籲民眾加強戒備，當心暴風雪帶來危險。

報導指出，政府機關及氣象單位的警告，都阻擋不了一名登山客15日前往皮斯加國家森林阿特洛伯步道爬山及露營。位於北卡西部的阿特洛伯步道，可以讓遊客登上黑香脂丘(Black Balsam Knob)及特能特山(Tennent Mountain)山頂，即使天候良好也被認為難度頗高。

海沃德郡救難隊(Haywood County Search and Rescue)在臉書發文指出，16日上午10時15分接到求救電話，救難隊上山時遇到大雪及霙，路況極差，能見度不到100呎。部分路段由於缺乏陽光，每年此時總是路面結冰，救難隊乘座四輪驅動卡車險象環生，最後救難人員決定下車，徒步冒雪搜尋。

海沃德郡救難隊的六名救難員16日下午`找到在大雪及酷寒中受困一夜的這名登山客，所幸男子精神狀況良好，也能自行走動。

報導指出，這是全美各地近來頻頻發生登山客出現狀況的最新案例。

2021年10月，一名在科羅拉多州山區迷路的登山客，把救難人員的電話及簡訊視為陌生來電而未理會，當地政府機關出動救難小組上山搜救長達數小時，最後登山客則自行回到營地。

2021年11月間，一名遊客被法院裁定應賠償多年前參加尋寶活動而在黃石公園(Yellowstone National Park)迷路時，共計2880元的搜救費用。

北卡羅來納州 步道 風暴

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