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參院辯論投票權法案前夕 桑德斯推文點名曼欽、席納瑪

記者顏伶如／綜合報導
民主黨聯邦參議員曼欽(左)與席納瑪(右)。(美聯社)
民主黨聯邦參議員曼欽(左)與席納瑪(右)。(美聯社)

參議院預計18日討論投票權法案，佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)17日在推特發文，點名民主黨中間派兩大要角曼欽(Joe Manchin)與席納瑪(Kyrsten Sinema)，呼籲全黨50名參議員應該團結一致，修改「費力把事拖」(filibuster)議事規則，保護美國民主。

兩黨在參院各占50席，投票權法案面臨共和黨反對，法案若要過關，達到60票表決門檻的希望渺茫，除非修改議事規則，讓法案改以簡單多數決即可通過。

民主黨推動的投票權法案除了遭遇共和黨反對，曼欽、席納瑪能否支持修改議事規則，也讓法案能否過關增添變數。

桑德斯17日在推文寫道：「投票權法案即將在參院辯論，決定成敗其實只有一票。民主黨50名參議員是否贊成修改費力把事拖，保護美國民主且讓法案通過，還是曼欽與席納瑪會跟共和黨站在同一陣線投票，讓法案胎死腹中？」

福斯新聞網(Fox News)報導，投票權法案預計18日在參院展開辯論，19日可望進入表決。新聞網站「國會山莊報」(The Hills)報導，參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)將以強力手段針對修改「費力把事拖」規則交付表決。

拜登總統上個月表示，為了推動在眾院已經通過的多項選舉改革及選舉獻金改革法案，支持破例(exception)避開參院「費力把事拖」規則，讓法案也能在參院過關。

針對拜登談話，華爾街日報後來在社論中形容指出，拜登說要讓「費力把事拖」議事規則破例，「就好像一名工程師聲稱只是想要拆除胡佛水壩(Hoover Dam)的其中一段」。

民主黨聯邦參議員桑德斯(中)。(美聯社)
民主黨聯邦參議員桑德斯(中)。(美聯社)

投票 參院 拜登

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