零和關係…拜登若輸期中選舉 柯林頓可能備戰2024

民調專家指出，若是民主黨在今年期中選舉失利，喜萊莉柯林頓(右)很可能復出，在2024年再戰川普。(路透)

前總統比爾‧柯林頓 的前顧問莫里斯(Dick Morris)16日表示，如果拜登政府在今年的期中選舉 輸掉國會，前國務卿和民主黨 總統候選人喜萊莉·柯林頓(Hillary Clinton)很可能備戰2024年的總統選舉。

「柯林頓與拜登之間已形成零和關係，拜登做得越差，她的機會就越大。」莫里斯說，柯林頓在黨內儼然成為拜登的替代人物。

「如果民主黨在11月的期中選舉中失敗，很可能會歸咎於拜登和副總統賀錦麗。」莫里斯說，「因此，柯林頓2024年有很大的機會再度出馬競選總統，與共和黨的老對手川普對決。」

柯林頓沒有表態2024年是否參選總統，但她曾說：「如果民主黨不能有一個能做事的國會，也不能有一個清醒、穩定和高效的白宮可以指望，那就什麼都不會有。」

莫里斯說，如果左翼控制的民主黨導致期中選舉失敗，柯林頓將是拜登失敗後的黨內替代人選，柯林頓因為率先發聲，在黨內處於優勢位置，這是她的精明策略。

柯林頓警告民主黨，要特別關注贏得期中選舉的勝利，其實是警告進步派可能將期中選舉拱手讓給共和黨。

她上月表示，如果想要一個能做事的國會，民主黨就要支持紫色選區的候選人；她的言論其實也意味，兩黨都需要爭取中間選民。

「現在是認真思考期中選舉的時候，不僅只是在進步派或自由派占優勢的深藍選區，而是要特別關注今年誰將控制國會兩院。」柯林頓說，「如果民主黨失去眾院和參院的多數，在國會就將一事無成。期中選舉不僅對民主黨，對國家也特別重要。」

莫里斯表示，柯林頓說得絕對正確，民主黨內沒人有她的膽量敢這樣說，其他民主黨人看到極左派在黨內有市場，而紛紛與左派結盟，但柯林頓對左派毫不在乎，期中選舉前，她是唯一敢於說出真相的民主黨人。